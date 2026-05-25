Gerardo Hernández: “Raúl Castro es símbolo de la moral revolucionaria cubana” (+📹Video)

El Héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández, analiza para Alma Plus TV las maniobras políticas impulsadas desde Miami y Washington contra Raúl Castro en medio de un nuevo ciclo de tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

Según Gerardo, sectores “cubanoamericanos” utilizan el discurso anticubano con fines electorales mientras se intensifica el bloqueo y resurgen acusaciones vinculadas al caso de Hermanos al Rescate.

Durante la entrevista, Hernández recuerda que incluso Donald Trump reconoció públicamente la capacidad de resistencia del pueblo cubano frente a décadas de sanciones y asfixia económica.

También describe a Raúl Castro como un símbolo de entrega, moral revolucionaria y cercanía humana, resaltando el impacto que tuvo en Cuba la reciente ofensiva política contra el líder histórico de la Revolución.

Finalmente, advierte que, frente a las amenazas externas, el pueblo cubano responde con organización, cohesión y defensa de la soberanía nacional.