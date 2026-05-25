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Gerardo Hernández: “Raúl Castro es símbolo de la moral revolucionaria cubana” (+📹Video)

PorAlma Plus TV

May 25, 2026 #Cuba, #Gerardo Hernández, #Raúl Castro

El Héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández, analiza para Alma Plus TV las maniobras políticas impulsadas desde Miami y Washington contra Raúl Castro en medio de un nuevo ciclo de tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

Según Gerardo, sectores “cubanoamericanos” utilizan el discurso anticubano con fines electorales mientras se intensifica el bloqueo y resurgen acusaciones vinculadas al caso de Hermanos al Rescate.

Durante la entrevista, Hernández recuerda que incluso Donald Trump reconoció públicamente la capacidad de resistencia del pueblo cubano frente a décadas de sanciones y asfixia económica.

También describe a Raúl Castro como un símbolo de entrega, moral revolucionaria y cercanía humana, resaltando el impacto que tuvo en Cuba la reciente ofensiva política contra el líder histórico de la Revolución.

Finalmente, advierte que, frente a las amenazas externas, el pueblo cubano responde con organización, cohesión y defensa de la soberanía nacional.

Por Alma Plus TV

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