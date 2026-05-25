Ganan fuerza en Italia movilizaciones y declaraciones de apoyo a Cuba

El profesor Luciano Vasapollo, dirigente de la Red de los Comunistas, se refirió en una entrevista publicada por el diario Il Faro di Roma, a demostraciones realizadas durante el fin de semana en Roma en rechazo al reciente ataque judicial norteamericano contra el general de ejército Raúl Castro, líder de la Revolución cubana.

Decenas de organizaciones, partidos, asociaciones y sindicatos se reunieron para responder a esa acción y a las amenazas de agresión contra Cuba, así como para exigir el fin del bloqueo, “que en la práctica constituye un castigo colectivo y unilateral contra un país pacífico, que solo ha exportado solidaridad” afirmó Vasapollo

“Creemos que es urgente una movilización unida junto al pueblo cubano”, señaló el también cofundador del capítulo italiano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad REDH, quien se refirió a los preparativos de marchas nacionales en este país de apoyo a Cuba, que tendrán lugar el próximo 28 de enero.

“Hacemos un llamado a todas las fuerzas progresistas, democráticas, pacifistas y solidarias a unirse en un amplio frente contra cualquier tipo de agresión contra Cuba” y “hacemos un llamamiento a una manifestación en Roma el jueves 28 de mayo, que concluirá frente a la Embajada de Estados Unidos”, expresó

“Invitamos a todas las ciudades a organizar manifestaciones conjuntas frente a las sedes diplomáticas y militares estadounidenses en la misma fecha”, añadió, y se refirió al amplio respaldo a esta iniciativa, a la que ya se sumaron, junto a la Red de los Comunistas, otras organizaciones políticas, sociales y estudiantiles.

Entre las mismas se encuentran la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic), el partido Poder al Pueblo, la Unión Sindical de Base (USB), así como las agrupaciones juveniles de izquierda Cambiare Rotta y Oposición Estudiantil Alternativa (OSA), entre otras muchas.

El economista italiano, catedrático de la Universidad La Sapienza, anunció además la realización de una Asamblea Nacional Conjunta en Solidaridad con Cuba, que tendrá lugar en Roma el próximo 7 de junio, en la que se definirá la implementación de nuevas iniciativas.

“Se necesita urgentemente una movilización unida junto al pueblo cubano de todas las fuerzas progresistas, democráticas, pacifistas y solidarias, que deben converger en un amplio frente contra cualquier forma de agresión”.

El dirigente solidario enfatizó que “no se trata de una batalla ideológica abstracta, sino de una defensa concreta de la soberanía de un país que ha sido sometido a presiones económicas, políticas y mediáticas durante décadas”.

Por ello “instamos a todos a mantenerse en máxima alerta y preparados para actuar en defensa de Cuba, y a movilizarse de inmediato en caso de un ataque”, agregó Vasapollo en sus declaraciones a Il Faro di Roma.