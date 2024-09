Gisselle Fajardo: “Lilian me puso muchos retos”

Durante los primeros capítulos de la telenovela Renacer, era difícil imaginar que el personaje de Liliam nos daría tanto de qué hablar y, sobre todo, nos pondría sobre el tapete reflexiones tan necesarias sobre la violencia y el abuso sexual.

Hasta hoy, nos preguntamos muchos si Lilian va a denunciar o mantendrá el silencio para proteger a su querida tía, he escuchado opiniones diversas, que van desde revictimizarla hasta abrazarla en la más cálida sororidad.

En cualquier caso, está claro que la joven actriz Gisselle Fajardo aceptó el desafío de ponernos a pensar y a sentir en la piel de Lilian. Con ella conversamos vía Whatsapp.

¿Cuáles fueron los mayores retos que te planteó este personaje? ¿Qué satisfacciones te va dejando?

“Pienso que Lilian me puso muchos retos, muchos, desde cantar ante muchas personas, conocidas (mis compañeros de trabajo, tanto actores como equipo técnico) pero no conocidas también (dígase trabajadores de la locación donde grabábamos el cabaret, figuración, y demás) yo solo cantaba en mi casa y donde me sintiera en confianza, siempre con un circulo cerrado de amigos, y Lilian me dio la oportunidad de desinhibirme. Este personaje me ha dejado muchísimas satisfacciones, pero entre tantas, la calidez del televidente: “qué lindo cantas, no te quedes callada, denuncia”, esa conexión que crea un espectador con el personaje, es lo más lindo que hay”.

Leí que Lilian ha sido tu primera experiencia en televisión ¿cómo te has sentido en este medio?

“Bueno, al principio me sentí un poco fuera de lugar, hacer televisión siempre ha sido difícil, y en estos tiempos aún más. Lo que me hizo entrar en confianza fue la ayuda y apoyo de mis compañeros de set con más experiencia y los directores, además de mis compañeros de aula del ISA. Cuando le cogí el ritmo, me sentí muy bien y ahora hasta extraño el estar frente a la cámara”.

Te ha tocado entrar a la pequeña pantalla en el espacio de mayor audiencia ¿lo consideras más una suerte o un desafío?

“Precisamente el hecho de que mi primer trabajo televisivo fuera una telenovela, me hizo sentir una responsabilidad enorme hacia el televidente. Tenía una necesidad muy grande de no fallarle y me exigía demasiado, lo considero una suerte maravillosa que volvería a repetir una y otra vez, y a la vez un desafío, por todo lo que hacer una novela trae consigo. Hablo de producción, pero también mucho tiempo de estudio, dedicación, y sacrificio”.

¿Qué conexiones existen entre Lilian y Giselle?

“Bueno, la primera y más evidente es que Lilian y Gisselle son actrices. La segunda, muy clara también, es que tenemos un amor inmenso a la música, y otra, por solo mencionar tres, es la fortuna que tenemos de contar con un Ramsés al lado, el valor que tenemos de seguir adelante y la perseverancia”.

¿Cuánto te aportó la experiencia del teatro para esta nueva faceta de tu carrera actoral?

“El teatro y la Televisión son medios muy diferentes, pero siempre se puede aprovechar recursos de uno en otro. Yo, en lo personal, utilicé métodos stanislavskianos como memoria emotiva (sobretodo para la etapa post violación, basado en mis propias vivencias en cuanto a abuso sexual), sentido de la verdad, trabajar con los sentidos y el sí mágico”.

Una curiosidad ¿a Giselle le gusta cantar?

“Gisselle no puede vivir sin música, en casa, en el trabajo, en el teatro, en la televisión, siempre tengo que estar cantando, creo que se ha vuelto una herramienta para relajarme y sentirme más libre. Cantar es mi mejor terapia!!!! Definitivamente”.

Proyectos inmediatos…

“No puedo dejar de mencionar que desde el viernes 13 de septiembre el grupo teatro El Público continúa con la temporada de Réquiem por Yarini y, bueno, ahora en televisión mi próximo proyecto será un cuento llamado Soledad bajo la dirección de Virgen Tabares Nápoles a quien tengo que agradecerle muchísimo por la oportunidad”.