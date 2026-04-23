Huellas sureñas en Centroamericanos: Herminia Bouza Ortiz

El propósito de este testimonio es compartir con las nuevas generaciones las hazañas deportivas de Cienfuegos y de toda Cuba, en la voz de sus protagonistas, héroes que hoy recorren nuestras calles de manera anónima.

«Soy Herminia Bouza Ortiz, gloria deportiva cienfueguera en el área de lanzamiento de jabalina. Durante doce años integré el equipo nacional, con participación en eventos iberoamericanos, panamericanos y centroamericanos, además de múltiples juegos universitarios.

Mis primeros Juegos Centroamericanos múltiples fueron:

La Habana, 1986 , en los Juegos Universitarios.

, en los Juegos Universitarios. Guatemala, 1990, donde alcancé la medalla de oro.

En cuanto a los Campeonatos Centroamericanos del deporte, participé en:

Caracas, 1986

Puerto Rico, 1989

Así continué cosechando éxitos hasta 1993, año en que me retiré como atleta y comencé a trabajar con las categorías inferiores, hasta incorporarme a la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostini Villasana de Cienfuegos, donde me desempeño actualmente.

Legado familiar y enseñanza

Mis hijos siguieron el camino del deporte: ambos estudiaron la licenciatura en Cultura Física, y mi hijo varón es hoy entrenador de esgrima en el Combinado Deportivo No. 2 de la ciudad de Cienfuegos.

De mi experiencia, transmito una certeza:

Para obtener buenos resultados como atleta y como trabajador, hay que ser disciplinado. La disciplina significa consagración y, sobre todo, entrega total a lo que uno hace.