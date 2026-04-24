Estrenan película sobre Michael Jackson

La nueva producción, del realizador estadounidense Antoine Fuqua, “es una vitrina cuidadosamente gestionada de éxitos interpretados de manera visceral, con sonido y efectos visuales de calidad de concierto; una oportunidad para vincular las canciones a un arco narrativo satisfactorio”, según The New York Times.

El filme comenzó a gestarse desde 2019 y revela el viaje del llamado Rey del Pop desde el descubrimiento de su impresionante talento como líder de la banda Jackson 5 hasta convertirse en un ícono global.

Según reseñan varios medios de prensa, el drama protagonizado por el actor Jaafar Jackson, al parecer excluye las acusaciones de abuso sexual y pedofilia en contra del artista.

La tensión dramática se enfoca en la relación con su padre, Joe Jackson, quien se opuso a que su hijo emprendiera una carrera en solitario tras su paso por la agrupación que catapultó a la familia a la fama.

En relación a la polémica, Fuqua declaró en una entrevista que existe una falsa narrativa sobre lo que fue Michael Jackson, en tanto abordó las complejidades detrás de las regrabaciones dramáticas.

Confesó que el equipo de producción se vio obligado a realizar cambios significativos en la película que implicaron un costo superior, debido a la necesidad de reestructurar la narrativa original y ofrecer así una representación más precisa y emotiva de la vida del artista.

Tales decisiones son comunes en la industria cinematográfica, significó, sobre todo en proyectos de gran envergadura que buscan conectar de manera efectiva con su audiencia.

El tráiler de la cinta muestra la extraordinaria trasformación del protagonista, que en su debut cinematográfico evoca la vida y obra de la leyenda.

Más allá de controversias e incomprensiones, Michael Jackson es un símbolo y una figura imprescindible en la historia musical, un artista que debe ser contado desde sensibilidad propia que define al séptimo arte.