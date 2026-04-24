Un país europeo impulsa el regreso del papel a las aulas y prohíbe celulares para mejorar lectura

El gobierno de Suecia impulsa un giro hacia la educación analógica mediante la inyección de millones de dólares en libros de texto.

La medida busca revertir la caída histórica en los niveles de alfabetización, aunque ha generado un intenso debate en el sector tecnológico del país.

El cambio de paradigma gubernamental

La coalición de derecha, en el poder desde 2022, ha adoptado el eslogan «de la pantalla a la carpeta» para reestructurar el sistema educativo.

Tras destinar más de 200 millones de dólares a la compra de materiales impresos y guías docentes, el Ejecutivo prohibirá el uso de teléfonos móviles en las escuelas este año. Además, se ha eliminado la obligatoriedad del uso de tabletas en la educación inicial, una política que había sido implementada por la anterior administración socialdemócrata en 2019.

Justificación pedagógica y alertas neurológicas

La estrategia responde a un deterioro observable en los indicadores académicos.

En la prueba PISA de 2022, casi una cuarta parte de los estudiantes suecos de 15 años no alcanzó un nivel básico de comprensión lectora.

El portavoz liberal Joar Forsell argumentó que leer y escribir en papel físico mejora la concentración. Esta postura es respaldada por especialistas del Instituto Karolinska, quienes advierten que las pantallas generan distracciones en el aula y que el uso intensivo de dispositivos podría dificultar el procesamiento de información y afectar el desarrollo cerebral en edades tempranas.

La respuesta del sector tecnológico

Sin embargo, la política ha encendido las alarmas en el ecosistema empresarial. La asociación Swedish Edtech Industry advirtió que retroceder en la educación digital pone en riesgo la preparación de los estudiantes para un mercado donde, según estimaciones de la UE, el 90% de los empleos requerirá competencias digitales.

La directora del gremio, Jannie Jeppesen, subrayó que Suecia es la principal fábrica europea de «unicornios» tecnológicos, como Spotify, y que limitar el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en las aulas podría ampliar la brecha digital entre estudiantes de distintos estratos socioeconómicos.

El trasfondo: de la vanguardia digital a la corrección de rumbo

El actual debate responde a la paradoja de una nación que fue pionera en la digitalización escolar, alcanzando un 80% de cobertura de dispositivos personales en los institutos hacia 2015.

Un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos matizó la polémica al señalar que, si bien los alumnos suecos se benefician del acceso a herramientas digitales, la adopción «extrema» en Suecia se hizo «sin una intención pedagógica clara», lo que derivó en altas tasas de distracción y resultados más bajos en matemáticas.

Mientras el gobierno insiste en que el dominio de habilidades básicas debe preceder a la tecnología, críticos académicos señalan que el fracaso escolar obedece más a una desigual distribución de recursos docentes que al uso de pantallas.