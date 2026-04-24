Huellas sureñas en Centroamercianos: Néstor Pastrana Rodríguez

Las memorias y recuerdos de quienes han formado parte de la familia del deporte en Cienfuegos, especialmente en los Juegos Centroamericanos y otros certámenes internacionales, se recogen en testimonios como este. El propósito es compartir con las nuevas generaciones las hazañas deportivas de Cienfuegos y de toda Cuba, en la voz de sus protagonistas que, muchas veces, transitan nuestras calles de manera anónima.

Yo, Néstor Pastrana Rodríguez, gloria deportiva cienfueguera en la disciplina de remo, me inicié como timonel del equipo de Cienfuegos desde muy joven. Participé en eventos internacionales, comenzando con los Juegos Juveniles de la Amistad celebrados en Alemania. Desde 1969 hasta 1976 integré el equipo nacional, con presencia en los Juegos Panamericanos de 1970. Ese fue el fruto de años de esfuerzo y dedicación, desde las categorías escolares y juveniles hasta la de mayores, hasta mi retiro en 1977, después de la Olimpiada de Montreal.

Tras mi retiro del deporte activo, continué vinculado al remo como entrenador de las categorías escolares, juveniles y mayores. Más tarde me dediqué a la reparación de embarcaciones, una tarea imprescindible dada la antigüedad del parque de botes de Cienfuegos y del país. Mantenerlos en activo ha sido siempre un desafío titánico. El timonel, como guía de la tripulación, desempeña un papel fundamental en el rendimiento competitivo, y toda mi experiencia en esa función la transmití a las nuevas generaciones, impartiendo seminarios y consejos prácticos para que supieran qué hacer en cada momento de la competencia.

La familia ha sido un pilar esencial en mi vida deportiva. Durante los tres años de servicio militar en Matanzas, su apoyo resultó decisivo para mantenerme como timonel y seguir creciendo como atleta. Hasta mi jubilación, trabajé en la reparación de botes, entregando mi vida entera al deporte del remo. El remo es mi pasión, y si volviera a nacer, sin duda lo volvería a practicar.