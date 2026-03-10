Hollywood y guerra: la propaganda que legitima invasiones

La reciente publicación de la Casa Blanca titulada “Justicia a la manera americana” —un video que celebra los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán mediante un montaje de escenas de drones mezcladas con fragmentos de películas y series de Hollywood— ha reabierto un debate antiguo: el papel de la industria cultural estadounidense en la construcción de relatos que legitiman la guerra.

El clip incluye imágenes de personajes emblemáticos del entretenimiento global: Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr. en el universo de Marvel Studios; Máximo, protagonista de la película Gladiator interpretado por Russell Crowe; el piloto de combate de Top Gun: Maverick encarnado por Tom Cruise; el antagonista Kylo Ren de la saga Star Wars interpretado por Adam Driver; y el célebre Walter White de la serie Breaking Bad, interpretado por Bryan Cranston.

El montaje también incorpora escenas de títulos como Braveheart, John Wick, Superman, Deadpool y la franquicia Halo.

Sin embargo, más allá de la estética de videoclip bélico, el episodio ilustra cómo el lenguaje de Hollywood puede trasladarse a la comunicación política para convertir operaciones militares en relatos heroicos.

La narrativa del héroe y el enemigo

Desde la Segunda Guerra Mundial, el cine estadounidense ha desarrollado una estructura narrativa clara: un héroe individual, una amenaza absoluta y una misión moral que justifica la violencia. Ese esquema, ampliamente utilizado en el cine de acción, se adapta con facilidad al discurso político cuando se trata de explicar conflictos internacionales.

En este modelo, Estados Unidos aparece como el protagonista que actúa para restaurar el orden frente a un enemigo presentado como amenaza global. La lógica es similar a la de muchas superproducciones: el héroe actúa antes de que el peligro se vuelva irreversible, incluso si ello implica romper reglas o instituciones.

La retórica audiovisual del video publicado por la Casa Blanca reproduce precisamente ese patrón. Las imágenes de drones militares se combinan con escenas cinematográficas que evocan sacrificio, valentía y justicia, construyendo una narrativa emocional que transforma un conflicto armado en una historia de acción reconocible para el público.

La cultura popular como herramienta política

El uso de imágenes de Hollywood para justificar intervenciones militares no es nuevo. Durante décadas, analistas culturales han señalado que la industria del entretenimiento estadounidense funciona también como una forma de “poder blando”, capaz de difundir valores políticos y geopolíticos a escala global.

Muchos filmes de acción presentan conflictos internacionales simplificados en términos morales: democracias frente a tiranías, héroes frente a villanos. Esta lógica narrativa facilita que las audiencias asimilen determinadas operaciones militares como inevitables o incluso necesarias.

Sin embargo, el montaje difundido por la Casa Blanca ha generado críticas precisamente porque ignora el contexto de las obras utilizadas. Algunos de los personajes incluidos en el video —como Walter White o Kylo Ren— representan figuras moralmente ambiguas o directamente villanas. Otros títulos, como Tropic Thunder, son en realidad sátiras del militarismo y de la propia industria de Hollywood.

El actor Ben Stiller, director y protagonista de Tropic Thunder, reaccionó públicamente al uso de imágenes de su película y pidió a la Casa Blanca retirar el fragmento.

“Nunca os dimos permiso y no queremos formar parte de vuestra máquina de propaganda. La guerra no es una película”,

escribió.

Entre entretenimiento y propaganda

La polémica también se produce en un contexto de víctimas civiles. Informes preliminares de autoridades iraníes indican que más de 1.300 personas habrían muerto en los ataques recientes, mientras organizaciones de derechos humanos han pedido investigaciones independientes sobre bombardeos que habrían afectado infraestructuras civiles, incluida una escuela primaria.

Para críticos de la comunicación política contemporánea, la estética hollywoodense aplicada a conflictos reales contribuye a espectacularizar la guerra, transformando la violencia en contenido visual consumible. La mezcla de cine, videojuegos y propaganda convierte un evento geopolítico complejo en una narrativa simplificada de acción.

En ese sentido, el video difundido bajo el lema “Justicia a la manera americana” evidencia hasta qué punto el lenguaje cultural de Hollywood se ha convertido en una herramienta política. La lógica del blockbuster —héroes claros, enemigos absolutos y finales contundentes— ofrece una forma eficaz de construir legitimidad narrativa para decisiones militares.

El problema, señalan analistas culturales, es que cuando la política adopta la estructura de una película de acción, la realidad de la guerra queda relegada detrás del espectáculo. Y en ese guion simplificado, las víctimas civiles, el derecho internacional y la complejidad de los conflictos rara vez encuentran un lugar en pantalla.