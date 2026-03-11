El conjunto de sones Los Naranjos, agrupación insignia de la provincia de Cienfuegos, festejará el próximo tres de abril el centenario de su fundación.

En el programa El triángulo de la confianza, por Radio Ciudad del Mar, trascendió que organizan diversas actividades para recordar los cien años de este grupo musical que desde 1926 ha sabido defender y divulgar la música popular tradicional cubana.

La celebración incluirá un concierto en el teatro Tomás Terry, la grabación de un documental a cargo del realizador Jorge Luis Marí, de Perlavisión, y una actividad especial en la casa donde residió Gumersindo Soriano Zayas, fundador de este colectivo musical.

También desarrollarán un encuentro en la sede sureña de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, y han cursado invitaciones a musicólogos y artistas como el distinguido tresero Pancho Amat.

Con más de 200 obras en su repertorio, Los Naranjos han llevado el son más allá de las fronteras cubanas, con presentaciones en Colombia, España, México, Canadá y Japón, entre otras naciones.

El Salón Minerva, sitio que agrupa a bailadores y amantes del danzón cubano en la Perla del Sur, los recibe habitualmente.

«El Conjunto Tradicional de Sones Los Naranjos es expresión del patrimonio musical cienfueguero y cubano que ha trascendido en el tiempo por sus altos niveles de autenticidad musical», escribió la musicóloga Zamantha de Zayas Muñoz.

«Es un compromiso de esta generación de músicos de defender ese legado», aseveró el trompetista Bartolomé Abreu Thompson, «Pelencho», su actual director, en el programa El triángulo de la confianza.