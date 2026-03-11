Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cienfuegos

La Perla del Sur se alista para celebrar su cumpleaños 207

PorJorge Domínguez Morado

Mar 11, 2026 #Cienfuegos

El próximo 22 de abril, la ciudad de Cienfuegos, única urbe cubana fundada en el siglo XIX por colonos franceses, arribará a su cumpleaños 207.

A pesar de las limitaciones económicas que obligan a la austeridad en la agenda de actividades e inversiones, el gobierno municipal y provincial de Cienfuegos y la Oficina del Conservador de la Ciudad (OCCC) mantienen el compromiso de llegar al aniversario 207 del surgimiento de la otrora colonia Fernandina de Jagua con acciones que repercuten en mejoras en los servicios de salud para sus habitantes y en el desarrollo turístico de la zona.

La rehabilitación de los hospitales general universitario Gustavo Alderguía Lima, y Psiquiátrico figuran en las prioridades del presupuesto para este año, y en esas instituciones acometen obras constructivas necesarias para garantizar una mejor atención a pacientes y trabajadores.

Igualmente continúa la reparación capital del Hotel Jagua, símbolo de la ciudad y del país por ser el primer hotel inaugurado por la Revolución Cubana, el 31 de diciembre de 1959.

Roxana Labairu Batista, directora de la OCCC, explicó en el programa El triángulo de la confianza, por Radio Ciudad del Mar, que laboran además en la preservación de sitios emblemáticos como la glorieta del Parque José Martí y el Paseo del Prado, el más largo de su tipo en Cuba. El mantenimiento abarca pintura, limpieza y renovación integral de espacios públicos.

En abril se prevé incrementar un movimiento general de embellecimiento y saneamiento en organismos y comunidades, como parte de las acciones para conservar la limpieza de la ciudad, fundamentalmente, de su centro histórico urbano, declarado por la Unesco desde 2005 Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La jornada incluirá como es tradicional la evocación el 22 de abril del acto fundacional y la entrega, por tercera ocasión, del Premio Pablo Donato Carbonell, que reconoce a personas e instituciones destacadas en la conservación del patrimonio cienfueguero.

 

Por Jorge Domínguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

