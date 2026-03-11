Cienfuegos acelera el empleo de la energía solar fotovoltaica para el funcionamiento de centros de servicios vitales a la población, como parte de la estrategia del cambio de matriz energética y el enfrentamiento a las recientes medidas del gobierno de Estados Unidos contra la isla caribeña con el propósito de impedir la entrada de combustibles.

El territorio ya cuenta con cuatro parques solares fotovoltaicos (PSF), incluido el de «Pepe Rivas» con 21,8 MW, y se prepara un nuevo parque en Juraguá con cinco MW de potencia, lo cual ratifica el liderazgo de esta provincia en la creación de tales emplazamientos.

Además, han entregado más de 470 módulos solares a trabajadores destacados de los sectores de la salud, educación y Héroes del Trabajo de la República de Cuba, así como en los hogares de cinco niños con padecimientos crónicos.

Igualmente reconocieron con estos kits de fuentes renovables de energía a 27 trabajadores del Centro Nacional de Certificación Industrial «Julio César Castro Palomino», como estímulo a su aporte a la preparación de los operadores de grupos electrógenos y PSF.

En Cienfuegos asignaron 180 paneles solares de 2 kW que colocan en 61 viviendas aisladas.

Los beneficios de la energía solar se extienden a diez hogares maternos, cinco hogares de ancianos, 27 casas de abuelos, 15 funerarias, 33 cuerpos de guardia en los policlínicos y consultorios de horario extendido, 16 sucursales bancarias y 13 oficinas comerciales de la Empresa Eléctrica.