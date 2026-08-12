Homenaje a Fidel en instalaciones del turismo en Cienfuegos

El 27 de enero de 1979, Fidel visitó el hotel, en compañía del Presidente de la República Popular de Angola, Agostinho Neto.

Trabajadores del sector del Turismo en la provincia de Cienfuegos rinden homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el advenimiento del centenario de su natalicio.

Múltiples acciones recreativas ocupan las jornadas a propósito de este 13 de agosto en todas las instalaciones pertenecientes al Ministerio, de manera especial en el hotel Pasacaballo inaugurado por el Máximo Líder de la Revolución Cubana.

Una tarja conmemorativa recuerda que el 18 de julio de 1 976 en la habitación 501 se hospedó Fidel Castro Ruz y hoy muestran en el espacio una exposición de fotografías que rememoran momentos importantes de la visita y estancia del Líder.

Según la capacidad de las instalaciones turísticas de Cienfuegos ofertan pasadías en piscinas, así como ventas de productos y cenas, realizan espectáculos con técnicas participativas para clientes no hospedados y actividades infantiles con juegos tradicionales, rifas y competencias de bailes.

Yuri Quevedo Pupo, delegado del Turismo en Cienfuegos, explicó a la Radio que también efectúan labores de limpieza, embellecimiento en las unidades, este propio día 13 comenzarán la jornada con matutinos especiales para enaltecer el legado de Fidel y en el Centro de Capacitación dialogan sobre su vida, obra y repercusión mundial de sus ideales.

Havanatur tiene ventas de Servicios Travel Car para diferentes hoteles y destinos en el país; Campismo Popular oferta excursión a tarjas y sitios históricos; el Club Cienfuegos mantiene la programación cultural con opciones atractivas para los diferentes grupos etareos y el centro recreativo La Punta tiene dispuestas cenas, de jueves a domingo se extiende hasta las 10 de la noche.