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Detallan características de nuevos mercados de abasto

PorAgencia Cubana de Noticias

Ago 12, 2026 #Cuba, #economía

El Gobierno de Cuba explicó este martes las características de los nuevos mercados de abasto, espacios donde convergen vendedores y compradores bajo el principio de oferta y demanda, con ventas al por mayor en diferentes formatos, según la Resolución 13/2026 publicada en la Gaceta Oficial.

Según precisó el organismo desde su perfil en la red social Facebook, en estos mercados participan empresas estatales, formas de gestión no estatal, productores nacionales y locales, importadores, comercializadores y modalidades de inversión extranjera.

Para su creación se tienen en cuenta las condiciones del territorio, la demanda y las instalaciones disponibles, como almacenes, tiendas con espacios amplios y áreas abiertas.

Se ubican en zonas urbanas y suburbanas de las ciudades, con buena comunicación vial que facilite la movilidad de transporte, acceso rápido, estacionamiento y parqueo para carga y vehículos ligeros.

Entre los principios de funcionamiento se incluye priorizar la comercialización de insumos, materias primas, alimentos y productos de alta demanda, con oferta diversificada, adecuada relación calidad-precio y reducción de costos logísticos.

Los mercados operan en pesos cubanos y en divisas, emiten facturas en el proceso de venta, aseguran canales de pagos electrónicos y emplean el comercio electrónico, incluyendo pagos desde el exterior.

La implementación de la Resolución 13/2026 y la apertura de los nuevos mercados de abasto aportan beneficios tangibles para Cuba, al ampliar las opciones de comercialización de insumos y alimentos, diversificar la oferta y mejorar la relación calidad-precio.

Estos espacios facilitan la participación de empresas estatales y no estatales, productores nacionales y actores internacionales, lo que contribuirá a dinamizar la economía, optimizar la logística y garantizar mayor acceso de la población a bienes esenciales mediante canales modernos de pago y comercio electrónico.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

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