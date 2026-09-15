Septiembre, persistentes huellas de huracanes en Cuba

(Escrito por: Lino Luben Pérez)

Solo de 1791 a 2024 un grupo de 38 huracanes azotó a Cuba en septiembre, incluidos los 15 más intensos reportados en los últimos 100 años, entre ellos el Gibert, en 1988; el de los Cayos de la Florida, en 1935; Iván, en 2004; Katrina, 2005; y María, en 2017.

Uno de los más célebres que dejaron una huella destructora es el que, procedente de las Bahamas orientales, giró de manera sorpresiva hacia el oeste suroeste y penetró en tierra por un punto cercano a Caibarién, el día cuatro de 1888, recordó el profesor Luis Enrique Ramos Guadalupe, coordinador de la Comisión de Historia, de la Sociedad Meteorológica de Cuba.

Cruzó sobre las actuales provincias de Villa Clara, Matanzas, La Habana, y Pinar del Río, y ocasionó severas inundaciones costeras en el litoral norte, por la entrada del mar, en particular en los tres primeros territorios mencionados, añadió en su relatoría para la Agencia Cubana de Noticias.

«Se estima que al afectar a Cuba tenía el rango de huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson (vientos máximos sostenidos entre 178 y 208 kilómetros por hora). El número probable de fallecidos estuvo en el orden de los 600”.

Señalo que su amenaza a La Habana había sido prevista por un aficionado a la meteorología residente en Guanabacoa, nombrado Mariano Faquineto, con cuyo nombre quedó grabado el suceso en el imaginario popular.

Aunque su centro no tocó suelo cubano, mencionó también al del día 9 de 1919, famoso por haber provocado el hundimiento del vapor español Valbanera, con más de 400 pasajeros a bordo, casi todos inmigrantes con destino a La Habana, mientras surcaba las aguas del Estrecho de la Florida.

«Los mayores efectos obedecieron a las fortísimas marejadas que destruyeron por completo varios tramos del muro del malecón. Reportes de prensa de la época dan cuenta de que el mar avanzó por la calle Prado hasta Trocadero, para recorrer la impresionante distancia de casi un kilómetro tierra adentro».

Otro huracán, citado por Ramos Guadalupe, es el que impactó el litoral norte de las actuales provincias de Villa Clara, Matanzas y La Habana, entre el final de la noche del 31 de agosto y a lo largo del día 1ro. de septiembre de 1933.

«Causó graves daños en la infraestructura industrial, en particular la vinculada con la producción azucarera, al destruir, o dejar severamente impactados 16 centrales. Produjo inundaciones costeras de gran magnitud, que afectaron a las ciudades de Sagua la Grande y Cárdenas, fundamentalmente».

En la presente centuria, sobresalen los casos del Ike, en 2008, e Irma, en 2017, que castigaron, de una forma u otra, gran parte del país, destacó.

Sobre el Irma, precisó que es el primer huracán categoría 5 en impactar de manera directa a Cuba, desde que lo hiciera el de Santa Cruz del Sur, el 9 de noviembre de 1932.

Tocó tierra por la noche del 8 de septiembre por Cayo Romano, al norte de la provincia de Camagüey, con vientos máximos estimados en 275 kilómetros por hora, y su movimiento al oeste noroeste lo llevó a cruzar porciones de la costa norte de las provincias de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Villa Clara.

Durante el azote del Irma, su extenso campo de vientos huracanados y de tormenta tropical abarcó desde el norte de Guantánamo hasta Bauta, en la zona limítrofe de Artemisa con La Habana.

Provocó cuantiosos perjuicios en el fondo habitacional, al contabilizarse 14 657 derrumbes totales y 16 646 parciales. Hubo, igualmente, severas afectaciones en el sistema eléctrico nacional, las telecomunicaciones, en la agricultura, y la infraestructura vial.

La persistencia de condiciones de oleaje extremo a lo largo de más de 12 horas generó una inundación costera de gran magnitud en la capital.

Según expertos del Instituto de Meteorología, en zonas de los municipios de Plaza de la Revolución y Centro Habana, superó a las ocurridas con el huracán Wilma, en octubre de 2005, y en otros eventos meteorológicos anteriores.