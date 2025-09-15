Perlavisión

Inscritas más de 1600 obras al 46 Festival de Cine de La Habana

Agencia Cubana de Noticias

Sep 15, 2025

Un total de 1 638 obras fueron inscritas para participar de la edición 46 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, según dio a conocer el sitio web oficial del trascendental encuentro cinematográfico.

En las diferentes categorías del evento, añade, resultaron inscritas 1 044 películas, 120 carteles y 474 guiones.

Significa la fuente que en la actualidad los distintos comités de selección trabajan en los procesos de visionaje de películas, lectura de guiones y valoración de carteles para determinar los títulos que integrarán la selección oficial del certamen.

La Casa del Festival y organizadores agradecieron igualmente el interés y la motivación de cientos de creadores que enviaron sus obras para formar parte de la inminente cita con el cine latinoamericano, que acogerá La Habana en el último mes del año.

De esta forma, se cierra un ciclo de recepciones que se mantuvo abierto hasta el pasado 15 de agosto, en espera de la publicación oficial del programa competitivo y exhibiciones de cada apartado previsto dentro de la edición 46 del también conocido como Festival de Cine de La Habana, a realizarse del 4 al 14 de diciembre próximo.

