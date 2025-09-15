Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Sociedad

Comités de Defensa de la Revolución reconocerán este martes a cederistas destacados de Cienfuegos

PorMarcia Silva Llano

Sep 15, 2025 #Cienfuegos, #Comités de Defensa de la Revolución

El acto provincial cienfueguero por el aniversario 65 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) tendrá lugar este martes, en el parque de la Aduana, de la ciudad de Cienfuegos.

La cita, a la que están invitados todos los cederistas sureños, será propicia para reconocer la labor de los dirigentes de base destacados en el cumplimiento de las tareas y han aportado al avance de las prioridades de trabajo de cada territorio; así como a los mejores CDR, zonas y cederistas.

Mileidy Varela López, coordinadora de la organización de masas en el territorio cienfueguero, dijo que también asistirá una representación de la membresía de cada localidad y estimularán a los rodenses, ganadores de la condición de Municipio Vanguardia Nacional de los CDR.

Acotó la máxima dirigente cederistas en Cienfuegos que los cederistas del territorio arriban a la efeméride del 28 de septiembre, constitución de la organización por el líder de la Revolución Fidel Castro, con una integración del 93.9 por ciento, entre las mejores del país y otros indicadores cumplidos.

Por Marcia Silva Llano

Licenciada en Filología. Periodista en Radio Ciudad del Mar.

Entrada relacionada

Cienfuegos Sociedad

📹 – Rehabilitan red hidráulica en Consejo Popular de Cienfuegos

Sep 1, 2025 Frank Losa Águila
Cuba Sociedad

Comisión de Seguridad Vial llama a precaución por inicio del curso escolar

Ago 29, 2025 Agencia Cubana de Noticias
Sociedad Video

📹Contrapunteo – Papel de la prensa en la Cuba de estos tiempos

Ago 29, 2025 Redacción Perlavisión

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión