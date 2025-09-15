Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cine Cultura

Javier Bardem, con pañuelo palestino, denuncia «el genocidio en Gaza» desde los Premios Emmy 2025

PorRedacción Perlavisión

Sep 15, 2025 #cine, #Javier Bardem, #Palestina

Javier Bardem denunció «el genocidio en Gaza» a su paso por la alfombra roja de los Premios Emmy 2025 en Los Ángeles, donde estuvo nominado como mejor actor de reparto por la miniserie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez.

«Estoy aquí denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio [IAGS por sus siglas en inglés] ha concluido que es un genocidio y por eso estamos pidiendo un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detener el genocidio», ha declarado el actor español ante el micrófono de Variety. 

«¡Libertad para Palestina!», ha concluido Bardem. El actor ha acudido a la 77ª edición de los Premios Emmy portando una kufiya palestina, el pañuelo tradicional de Oriente Medio que se ha convertido en un símbolo de la solidaridad con Palestina.

El actor ha reafirmado esa decisión en los Emmy. «No trabajaré con quienes justifican o apoyan el genocidio. No puedo hacerlo, es tan sencillo como eso», ha asegurado. «No deberíamos poder hacerlo, ni en esta industria ni en ninguna otra. El mundo ha cambiado y lo que estamos viendo es un genocidio en directo y en 4K».

(Tomado de 20minutos.es)

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

Entrada relacionada

Cultura Video

📹 Patrimonio cultural de Cienfuegos

Sep 15, 2025 Redacción Perlavisión
Artes Escénicas Cienfuegos Cultura

Teatro Terry acoge esta semana a la compañía vasca Oihulari Klown

Sep 15, 2025 Redacción Perlavisión
Cine Cuba

Inscritas más de 1600 obras al 46 Festival de Cine de La Habana

Sep 15, 2025 Agencia Cubana de Noticias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión