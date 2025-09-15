Javier Bardem, con pañuelo palestino, denuncia «el genocidio en Gaza» desde los Premios Emmy 2025

Javier Bardem denunció «el genocidio en Gaza» a su paso por la alfombra roja de los Premios Emmy 2025 en Los Ángeles, donde estuvo nominado como mejor actor de reparto por la miniserie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez.

«Estoy aquí denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio [IAGS por sus siglas en inglés] ha concluido que es un genocidio y por eso estamos pidiendo un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detener el genocidio», ha declarado el actor español ante el micrófono de Variety.

«¡Libertad para Palestina!», ha concluido Bardem. El actor ha acudido a la 77ª edición de los Premios Emmy portando una kufiya palestina, el pañuelo tradicional de Oriente Medio que se ha convertido en un símbolo de la solidaridad con Palestina.

Javier Bardem, junto a otros más de 1.400 profesionales del cine, es uno de los firmantes del compromiso de Film Workers for Palestine por el que se niegan a trabajar o colaborar con empresas ni instituciones israelíes que estén «implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino».

«No trabajaré con quienes justifican o apoyan el genocidio. No puedo hacerlo, es tan sencillo como eso», ha asegurado. «No deberíamos poder hacerlo, ni en esta industria ni en ninguna otra. El mundo ha cambiado y lo que estamos viendo es un genocidio en directo y en 4K». El actor ha reafirmado esa decisión en los Emmy.