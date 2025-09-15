Teatro Terry acoge esta semana a la compañía vasca Oihulari Klown

La compañía Oihulari Klown, procedente del País Vasco, llegará esta semana a Cienfuegos para presentar en el teatro Tomás Terry sus espectáculos Sex o no sex y Mitología vasca.

La primera puesta escena, dedicada a público adulto, tal como su título sugiere, subirá a las tablas del centenario coliseo mañana martes 16 de septiembre, a las 5:00 p.m. La propia función continuará con un conversatorio sobre el arte del clown, al que están invitados de manera muy especial los cultures de ese género teatral en la Perla del Sur.

Dedicado a gente joven y adulta, el espectáculo de teatro clown parte de una parodia en la que la payasa Pauxa se pregunta sobre la vida, la muerte y el sexo, para lo cual toma a las personas del público como cómplices.

La actriz Virginia Imaz Quijera aborda en clave de humor y ternura, gracias al juego clown, temas como la menstruación, la masturbación, el primer beso, el coito y el orgasmo, ingredientes de la asignatura diferida del placer sin culpa.

Todo ello desde una perspectiva de género, como resulta habitual en las presentaciones de Oihulare Klown.

Para el miércoles 17, esta vez a las 10:00 a.m., la compañía se propone compartir con espectadores infantiles y adolescentes su Mitología vasca, narrada también a la manera de Imaz Quijera.

En esta ocasión la artista narra algunos cuentos de su natal Euskal Herria, así como historias aprendidas a través de lectura o la oralidad, pero que pasan por su propio aliento.

La compañía de teatro Oihulari Klown, que inició su camino en las tablas en 1988, se ha especializado en espectáculos de teatro clown y de narración oral.

Su directora, la propia Virginia Imaz, es acreedora del Premio Emakunde a la Igualdad, lauro creado en 1990 para reconocer el desempeño de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, distinguidas por su labor en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres. (Divulgación del Teatro Tomás Terry)