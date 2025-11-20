La Pelota ⚾️ Abordaje brutal en Nueva Gerona. Elefantes noquean

De izquierda a derecha, José Carlos, Luis Ángel,, Alexander e Islay. Entre los cuatro suman las últimas cinco victorias al hilo de los Elefantes. /Foto: Facebook Los Elefantes de Cienfuegos

Si ayer lo dejaron todo para el final, hoy los Elefantes de Cienfuegos se apegaron al viejo refrán de cuánta ayuda recibe quien madruga. Y con barrage de catorce carreras en el primer tercio, sentenciaron el choque (14×2) por la vía del fuera de combate en siete entradas. Abordaje brutal el de este miércoles a los Piratas en Nueva Gerona.

Los paquidermos se dieron el clásico banquete frente a unos disminuidos filibusteros, amarrados a lo corto por el zurdo Islay Sotolongo, que trabajó las siete entradas, aceptó siete espaciados indiscutibles, par de limpias, ponchó a cuatro y regaló un boleto en el resumen de su quinto éxito de esta campaña frente a par de fracasos.

Le entraron por los ojos al staff de pitcheo local, tres de cuyos tiradores desfilaron por el box en la misma entrada de apertura: A Yunier Gamboa, el perdedor (0-2), le hicieron cinco en un pestañazo. Pasó trabajo para sacar un out. Yesnier Domínguez resultó víctima de otras dos anotaciones y regresó por donde mismo vino sin poder poner hombres fuera. Marlon Contreras consiguió por fin retirar el inning, pero la registradora ya marcaba siete para la visita.

Contreras aceptó otras dos en el segundo acto y se fue a las duchas, mientras Roberto Escudero, el cuarto apagafuegos, vio de cerca las llamas en el tercer capítulo cuando le fabricaron un racimo de cinco anotaciones. Pero se autorrelevó y avanzó todo el resto del encuentro, colgándole tres ceros a los inspirados verdinegros, que todavía recibieron otro a manos de Yanly Palacios, aunque el mal estaba hecho.

En el festín de quince batazos buenos, entre ellos cuatro biangulares como extrabases, Félix Rodríguez fue el que más provecho sacó de la pesca en las aguas revueltas del «Cristobal Labra», con par de indiscutibles en tres turnos, contado un doble, dos anotadas y cuatro remolques. Le secundaron Jorge Zúñiga, también de 3-2, una anotada y tres fletes; Inasay Ramírez (4-2-2), y el designado Raúl Pérez, autor de tubey y hit en tres comparecencias, dos anotadas y otras tantas empujadas para la goma.

Se consumaba así la victoria número 28 de los comandados por el debutante mentor Yoandri Moya, quinta de forma consecutiva en una racha que los reafirma en la quinta posición de la tabla en esta 64 Serie Nacional de Béisbol, a sólo un juego de diferencia de los Cocodrilos de Matanzas, que esta tarde volvieron a caer (1×0) ante Industriales.

Cachorros siguen reinando

Parapetados en su cuartel general del «Calixto García», los Cachorros holguineros se reafirmaron hoy en el puesto de honor en la 64 Serie Nacional de Béisbol, al doblegar 19×6 a las Avispas de Santiago de Cuba.

La sorprendente tropa de Lugdis Pineda sumó su triunfo 32 de la campaña, y mantuvo medio juego de ventaja sobre Industriales de La Habana, equipo que, como ya les adelantábamos, logró su segunda victoria ante los Cocodrilos matanceros.

Los Leñadores de Las Tunas, vigentes campeones nacionales, conservaron su tercera plaza al batir por segunda jornada a los Toros camagüeyanos en el Cándido González, en esta ocasión con marcador de 8×5.

En el «Capitán San Luis» los Huracanes de Mayabeque defendieron su estancia en la zona de clasificación al derrotar 13×8 a los anfitriones Vegueros de Pinar del Río, con batazos de vuelta completa del recién llegado Xian Vega y Jonatan Martínez.

Por su parte, los Indios de Guantánamo dispusieron 4×3 de los Leopardos de Villa Clara, a pesar de los vuelacercas de Yoan Águila y Víctor Bosch y continuaron alejándose del sótano de la tabla de posiciones.

Por último, los Alazanes de Granma vencieron en par de ocasiones a los Tigres de Ciego, ambas por marcadores idéntidos de 2×1, en partidos disputados en el estadio 26 de Diciembre, de Campechuela.

El partido entre los Cazadores de Artemisa y los Gallos de Sancti Spíritus fue sellado por lluvia con empate a siete anotaciones. (Añadido con info de la ACN)