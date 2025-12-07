La Pelota ⚾️ Alazanes patean y nivelan la subserie ante Elefantes

El camarero de los Alazanes estuvo en tarde perfecta: de 5-5 con par de cuadrangulares y cuatro remolques. /Foto: Equipo Alazanes de Granma

Alazanes de Granma patearon fuerte hoy en Campechuela a los Elefantes de Cienfuegos, conjunto frente al cual nivelaron el cotejo particular a dos triunfos por bando, luego de la victoria de 10×6 esta tarde en extrainning.

Ante un colmado estadio 26 de Diciembre, la afición deliró con la fiesta de batazos de los caballos, autores de 19 indiscutibles, entre ellos cuatro bambinazos.

Al frente del festival, el camarero y tercer palo de los granmenses, Yulieski Remón, que estuvo en jornada perfecta: cinco cohetes en igual número de turnos al bate, contados dos al otro lado de las cercas, cuatro carreras empujadas y dos anotadas.

Otros que también pusieron a pasear a Doña Blanca fueron el primero del ordenamiento en la caballería granmense, Damián Moreno, con tres remolques, así como el inicialista y cuarto de la alineación, Guillermo Avilés.

De interés: Cuba confirma su asistencia al VI Clásico Mundial

Un primer par de esos cuadrangulares se sucedió en la alta de la tercera frente a las ofertas del abridor Alexander Vargas, que explotó en esa misma entrada con cuatro limpias en su haber, hoy de apenas dos y dos tercios de inning en los que aceptó ocho incogibles, transfirió a dos y no logró ponchar.

El otro dúo de batazos de largometraje pulverizó el empate a cuatro carreras en el decisivo episodio once, sobre los envíos del zurdo Pedro Soca, que a casa llena había conseguido poner el capítulo a punto de mate tras electrizante jugada de doble matanza en la goma y primera sobre conexión al box del emergente Ernesto Pérez.

Pero justo cuando todo parecía indicar que tras preservar el abrazo los verdinegros irían al resumen de ese capítulo con la ventaja del que cierra, Daniel Cabrera le soltó cohete a Soca al izquierdo como preámbulo de la debacle… Y así, con dos alazanes a bordo, Moreno pegó batazo de vuelta completa que cayó como balde de agua congelada sobre los ánimos cienfuegueros.

Que todavía asistirían al cañonazo de Osvaldo Abreu y al segundo cuadrangular en la agraciada tarde de Remón.

Fue en resumidas cuentas el colofón de otra jornada de mutis ofensivo de los paquidermos, que pese a la producción de once inatrapables, sumado el jonrón de Raúl Pérez en causa perdida, volvieron a sentir la falta del batazo a la hora clave.

El triunfo, tercero sin fracasos en la cuenta del diestro Yuricén Blanco, mientras el zurdo cienfueguero cargó con su segundo descalabro de la serie.

Mañana desde las 11:00 am se jugará el quinto y decisivo encuentro de este cotejo, para el que el alto mando de los Elefantes ha designado al derecho palmireño Pablo Ruiz Parapar.