La Pelota ⚾️ Alazanes profetas en Campechuela…, pero fuera de la «sopa»

Volvió a deleitarse la afición en Campechuela con otro triunfo de los Alazanes. /Foto: Grupo Alazanes de Granma

Cienfuegos llegó ganando al séptimo inning del quinto duelo frente a los Alazanes, mas una remontada antológica de los caballos echó por tierra el propósito de los Elefantes de cambiar la historia en Campechuela, donde el local volvió a ganar para llevarse la subserie y reafirmar el mito.

Una buena parte de la afición anda alarmada por el resultado, pero mañana hará una semana lo dijimos, y conste que no somos adivinos. El martes 2 de diciembre, poco antes de iniciar la subserie, escribí: «…aunque en la mira esté plantar bandera por cada juego en disputa, par de triunfos en tierra de caballos sería para los nuestros un resultado bastante encomiable».

Y lo es. Que nadie se ciegue. Con todo y su renovación profunda, a los Alazanes les asiste un legado de equipo batallador, de mucho bateo y sobre todo del de largometraje. Quien lo dude, que vea lo de ayer*: tres para la calle por los locales entre las entradas 7 y 8.

En el de la suerte el primero, en solitario del sustituto Ernesto Pérez; los dos restantes en la octava, con el tercero de Yulieski Remón en dos días; y otro de Yordan Luis Rivas, ambos con dos mulos en circulación.

¿Castigo inmerecido?

Remontada en su pico toda ante los envíos del relevista José Carlos Sarría, al que en nuestra opinión se le sometió a un excesivo castigo. Señales de que esta vez no no estaba «fino» las dio el jovencito desde la quinta, cuanto sustituyó al abridor Parapar, porque en esa entrada el local hizo dos, y aunque no aparecen en la cuenta del relevista, los batazos que las empujaron sí fueron ante envíos suyos.

La confirmación de que su aparición de esta vez distaría de la anterior llegó una entrada más tarde, con un cuarto cartón subido a la registradora del parque «26 de Diciembre» merced par de indiscutibles y un pelotazo.

Es verdad que el staff se encuentra en estado deplorable en cuanto a la disposición de hombres para lanzar, pero no había necesidad de esperar a que remontaran el juego para quitar a Sarría. Después de lo visto y descrito, los dos cohetes abriendo la octava eran evidencia suficiente para aplicarle la grúa, porque lo que sí debe quedar claro es que el olmo, aunque usted lo exprima, no da peras.

Pero bueno, que queden los registros para la experiencia, que como bien se sabe también, se gana a golpes.

Del lobo…

Pese al par de descalabros al hilo, los paquidermos siguen sextos en la tabla, pues séptimo y octavos de este ordenamiento general también cayeron por segunda jornada consecutiva. Los Cazadores están a juego y medio de Cienfuegos, y a dos los Gallos espirituanos.

Pinar del Río, al acecho del que caiga de la línea roja, llegó a hilvanar tres sonrisas después del Super KO del día 2 ante los Tigres avileños, pero ayer volvieron a perder.

Y ni aún así los caballos del profesor Marcos Fonseca consiguieron moverse del décimo lugar. La mejor ilustración la de un titular en medios granmenses de días pasados: «Alazanes ganan a Cienfuegos, pero siguen fuera de la sopa”.

Desde mañana tendremos a la manada de vuelta a su pradera, para un compromiso harto difícil frente a los actuales campeones de Cuba, los Leñadores de Las Tunas, que por demás llegan al «5de Septiembre» en condición de líderes. Una subserie como para no perdérsela y disfrutarla en vivo y directo desde las gradas del Coloso de Bonneval.

(*) Ofrezco disculpas por la tardanza en la entrega, ajustada a los avatares del apagón.