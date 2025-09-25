La Pelota ⚾️ Cachorros vuelven a noquear a los Elefantes

La jauría celebra su segundo nocaut sobre los Elefantes de Cienfuegos. /Foto: tomada del perfil de Facebook de Luis Lamoth

Con nocaut de 17×7, en siete entradas, obtuvieron los Cachorros de Holguín su segundo éxito ante los Elefantes de Cienfuegos, en el estadio Calixto García, durante los cuartos cotejos particulares de la LXIV Serie Nacional de béisbol.

Los locales anotaron cinco veces en la primera entrada y agregaron otra en la segunda ante el abridor y perdedor Luis Santana (0-4) quien se tambaleó en el montículo, pero luego de un segundo aire logró enderezar su labor y colgó tres escones consecutivos, mientras sus compañeros arreciaban el ataque hasta lograr empatar el partido a seis carreras en la parte alta del sexto episodio.

El relevo de los visitantes resultó inefectivo lo que propició que los Cachorros tomaran ventaja de dos en el cierre de esa propia sexta entrada y agregaran nueve en el séptimo para conseguir el fuera de combate.

En definitiva, los holguineros, que jugaron sin errores, pegaron doce incogibles, y los cienfuegueros, que cometieron dos pifias, conectaron trece imparables.

Michel Cabrera (3-0), como tercer relevista, se apuntó la victoria, aunque en dos entradas le pegaron cinco hits y le anotaron tres limpias, con cuatro ponches y una base por bolas.

El abridor Jesús Enrique Pérez transitó tres episodios con saldo de cuatro imparables, dos limpias, un ponche y dos pasaportes y Jesús Quintán tiró dos capítulos con igual dividendo.

A la ofensiva destacaron por los ganadores, nuevamente Ernesto Torres, esta vez de 4-3, con tubey, triple y tres empujadas, junto a Michael Gorgüet (3-3, CI) y Lázaro Cedeño (4-2, 2B y 2 CI). Por los derrotados Luis Vicente Mateo lo hizo de 4-4, con un doble y dos traídas para el plato.

Diaz aguijonazos al hilo

En la propia fecha las Avispas de Santiago de Cuba superaron 6×4 a los Leopardos de Villa Clara en el Guillermón Moncada, extendiendo su racha triunfal a diez éxitos consecutivos para reafirmarse en lo más alto de la clasificación.

En el Victoria de Girón de Matanzas, los Cocodrilos dejaron al campo 4×3 a los Vegueros de Pinar del Río en el onceno inning, para mantenerse a un juego de la cima de la tabla.

Los Industriales de la capital barrieron en doble jornada a los Alazanes de Granma. Primero ganaron 3×1, con jonrón de Yasiel Santoya y en el segundo desafío, los capitalinos conectaron 14 imparables para vencer 12×3, destacando Ángel Alfredo Hechavarría con dos cuadrangulares y cinco carreras impulsadas.

Sancti Spíritus no se quedó atrás y se impuso en doble cartelera a La Isla, 1×0 y 3×2, gracias a batazos oportunos de Liuber Gallo y Osdani Llorente.

Finalmente, Mayabeque se llevó la victoria 6×2 ante Camagüey con cuadrangular de Dairon López, y el encuentro entre Guantánamo y Artemisa fue sellado en el segundo inning con ventaja de 1×0 para los Cazadores.

La zona de clasificación de la tabla de posiciones se presenta así: Santiago (15-2); Matanzas (14-3 a un juego); Holguín (12-5 a 3.0); Industriales (11-5 a 3.5); Las Tunas (10-5 a 4.0); Sancti Spíritus (11-6 a 4.0) ; Artemisa (8-5 a 5.0), y Camagüey (9-8 a 6.0). Cienfuegos (4-11) aparece en el puesto 13 a diez completos de la cima.

Este miércoles, desde las 2.00 pm, se desarrollarán los terceros partidos de estas cuartas subseries y para abrir por Holguín está anunciado Carlos Alberto Santiesteban (2-1, PCL 3.68, WHIP 1.09 y AVE 259). (Tomado del perfil de Facebook de Noire Aguilera Montaña)