La Pelota ⚾️ Cienfuegos deja dos veces al campo a Santiago (+ 📹)

Jugando en sus predios del estadio 5 de Septiembre, los Elefantes de Cienfuegos consiguieron par de victorias sobre el hasta hoy líder Santiago de Cuba, en el programa doble de este miércoles, ambas por dejada al campo, en choques correspondientes a las quintas subseries de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

A primera hora, en la continuación del partido sellado la víspera por lluvia cuando los locales derrotaban 2×0 a las Avispas, jonrón de Félix Rodríguez con un compañero a bordo en el cierre del noveno capítulo decretó la victoria de los discípulos de Yoandri Moya sobre la tropa de Eddy Cajigal.

Los orientales, habían conseguido nivelar el marcador a cuentagotas en las entradas 4 y 6, para luego tomar ventaja que parecía definitiva de cuatro anotaciones en el llamado inning de la suerte.

Más nada había decidido aún. En la conclusión del octavo los Elefantes volvieron a la carga y pusieron juego nuevo en la pizarra del Coloso de Bonneval, a cuyas duchas fueron enviados en esa entrada dos serpentineros de rojo y negro: el continuador Kevin Corneux (4.1 entradas-3 carreras) y Eider Yasser Pérez.

En esa suma intervinieron par de boletos, pelotazo un fly de sacrificio de Arruebarruena, cuatro indiscutibles -contado doblete remolcador de Mateo- y un error, el tercero de los santiagueros en el juego.

La derrota fue a la cuenta del derecho Isdenis Pérez, propinador de un pelotazo y víctima del decisivo cuadrangular del patrullero central de los paquidermos, mientras el también diestro José Carlos Sarría, que tiró las serpentinas verdinegras en el último tercio sin permitir carreras tras la explosión de Raikol Sárez en el episodio siete, se hizo con su primer triunfo de la campaña.

Lo mejor siempre para el cierre

Y como en las novelas brasileñas (bueno, como pasa en casi todas las telenovelas), los verdinegros volvieron a dejarlo todo para el último capítulo en el segundo compromiso de este miércoles.

Tras colgarle seis ceros a la tanda local, el derecho José Miguel González Ballart casi saboreaba las mieles de la tercera argolla en la temporada de su debut, luego que sus compañeros aseguraran ventaja de una desde el tercero.

Pero de bajarle los humos se encargaría el jardinero izquierdo de los Elefantes. Séptimo en la alineación para este choque, Yordan Artíles le «enganchó» un lanzamiento bueno al jovencito marcado con su 64 en la espalda, al que mandó cabizbajo a la banca luego de desaparecerla por encima del techo. Empate a una y Cienfuegos bateando en el cierre del capítulo de conclusiones.

Alentados por una grada que reclama a gritos más presencia de sus parciales, los de la manada no disminuyeron ni en una atmósfera la presión.

Maikel Borrell cedió el primer out vía 6-3, mas Erick Acevedo le negoció el boleto al relevista Carlos Font, que dio paso al siniestro Jaime Pelegrín para lanzarle al peligroso proa cienfueguiero, ya en dos bolas, y que finalmente terminó tomando ponche.

Con dos outs y Luis Vicente Mateo en turno, Cajigal optó por llevar a la lomita al también debutante derecho Samuel Alejandro Vera para su cuarta aparición en roles de relevo, quien concentrado en ver cómo se las ingeniaba para dominar al internacional cienfueguero, descuidó a Acevedo, que le estafó impune la intermedia…

Y lo que sucedería a seguidas ya casi se adivina. Cohetazo del camarero a la grama del izquierdo, con flete desde la segunda almohadilla del gane en las piernas de Acevedo. Locura de la afición en el «5».

Primer crédito en el casillero de los ganados para el derecho Luis Ángel Santana (1-4), quien tiró las siete entradas a ritmo de una limpia, tres boletos, dos de ellos intencionales y tres ponches a la poderosa tanda de las Avispas.

Luego de este par de tropiezos, las Avispas cayeron a un juego completo de la vanguardia liderada por Matanzas, cuyos Cocodrilos derrotaron sin piedad 10×1 a los Indios del Guaso en el primero de un doble cuyo desenlace completo sigue demorado. (H.R.C.T)

En video, el reporte de Primitivo González