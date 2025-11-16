La Pelota ⚾️ Disertación homenaje de Vargas en segunda lechada a felinos

Segundo juego completo de Vargas en la temporada, segunda lechada al hilo a los Tigres avileños. /Fotos: Pedro Jesús Águila Nava

En una disertación de pitcheo homenaje a sus padres, recientemente fallecidos, el derecho cienfueguero Alexander Vargas afincó este sábado en la tarde su cuarta victoria del campeonato, triunfo de 3×0 con un montón de significados, tanto en lo individual para el novato, como en lo colectivo para los Elefantes.

Con esta, la segunda lechada al hilo a los Tigres, los paquidermos bajo la guía del técnico Yoandri Moya aseguraron su sexta subserie del campeonato, pero de un extraordinario significado por resultar la primera fuera de sus predios en cuatro intentos, mérito doble si atendemos al hecho cierto de tratarse de un equipo que llegó a Ciego de Ávila resentido con varias bajas por la enfermedad de moda, sobre todo en el staff de lanzadores.

Vargas se encaramó al box por los verdinegros con el propósito de ganar en tributo a su progenitor, fallecido la víspera. Y vaya si lo consiguió: tiró los nueve innings (segunda vez que lo hace esta temporada), limitó a cuatro la producción de los felinos, ponchó a diez de ellos y otorgó apenas par de boletos, uno intencional.

Ahora con balance de cuatro victorias y un revés, Alexander se confirma como una de las mejores cartas para el alto mando sureño, pues conste que con su excelente 2.47 como promedio de limpias y 1.26 de WHIP, el también apodado «Ciclón de Yaguaramas» lidera el staff de lanzadores en lo que va de campaña por Cienfuegos.

Por eso hasta la barra rival se estremeció conmovida, cuando caído el out 27, hecho un mar de lágrimas y apuntando al cielo, la manada en pleno lo rodeó en el box para darle ánimos y dedicarle un minuto de silencio a Carlos, su papá.

Dos sucias de tres, pero con una bastaba

Los paquidermos abrieron fuego en el mismo primer episodio ante los envíos del abridor derecho Kevin Soto, a quien le fabricaron la que hubiera bastado para acreditarle su tercer descalabro de esta 64 Serie Nacional. En el lance Erick Acevedo y Luis Vicente Mateo le ligaron de hit, con estafa incluida del proa visitante mientras el camarero mundialista consumía turno. Oramas bateó para doble matanza, pero desde la antesala subió a la pizarra la primera marca.

Luego sobrevendrían dos más, una en la cuarta, otra en el llamado inning de la suerte ya frente al relevista Randy Álvarez, ambas como coste de pifias de la defensiva local, que sumó tres en el choque.

Mateo de 2-2, Acevedo de 4-2 con un doble, y Yosimar Quintana, también de 4-2, resultaron los mejores en la ofensiva de nueve indiscutibles de los ganadores, que jugaron sin máculas.

Volviendo a los significados del triunfo de este sábado, también en el ámbito colectivo, el triunfo tuvo excelentes repercuciones en lo que a ordenamiento general se refiere, habida cuenta el ascenso de los Elefantes al séptimo puesto, a sólo medio juego de Cazadores de Artemisa y Huracanes de Mayabeque, aprovechando la división de honores entre Toros de Camagüey y Gallos espirituanos, que cayeron al octavo.

Matanzas vuelve a tomar las riendas

Cocodrilos de Matanzas le ganaron hoy por tercera vez consecutiva a Cachorros de Holguín y ascendieron al primer lugar en la Serie, medio juego por delante de sus víctimas y de Industriales.

Los yumurinos se impusieron por 10×8 para llegar a 31 éxitos en la temporada y asegurar además la subserie particular ante el equipo revelación este año.

En el Latinoamericano Industriales apaleó a Las Tunas por nocao de 11×1 en ocho entradas con la sexta victoria sin derrotas de Reemberto Barreto.

El estadio Capitán San Luis, de la capital pinareña, vivió una doble jornada. A primera hora fue testigo del supernocao de 17×1 de los Vegueros a Guantánamo, cuya tribu tomó desquite en el segundo con marcador de 3×2, aunque siguen alojados en el sótano.

También hubo división de honores entre Gallos espirituanos y Toros de Camagüey, con triunfo inicial para los emplumados de 4×2 y embestida a continuación de los rivales 11×1.

En el «Sandino» de Santa Clara los Leopardos anfitriones blanquearon 3×0 a los Huracanes de Mayabeque y en el «26 de Julio» las Avispas de Santiago de Cuba cayeron 2×10 ante los Cazadores de Artemisa.

Del otro lado del mar, en Nueva Gerona, los Piratas también aprovecharon que era sábado de bates calientes para fulminar a por fuera de combate a los Alazanes de Granma 11×0 en siete actos. (Añadido de la ACN)