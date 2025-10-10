La Pelota ⚾️ Elefantes ganan y aseguran su tercera subserie (+📹)

Los inspirados Elefantes de Cienfuegos derrotaron esta tarde 9×1 a los Vegueros de Pinar del Río, resultado que les aseguró el triunfo en la subserie, tercera de la campaña, y la continuación en la batalla por colarse en la postemporada de esta 64 Serie Nacional de Béisbol.

La manada cuyas riendas conduce el mentor Yoandri Moya quedó a medio juego de la frontera donde aparecen los ocho mejores del campeonato, escalada en la que sirvió el triunfo 6×2 de Mayabeque sobre la Isla y un nuevo resbalón de los Toros (2×7) a manos de las Avispas. Los Huracanes igualaron a los del Camagüey y los sacaron de la zona de privilegio.

Entonces, si levantamos la vista y miramos lo que se viene la próxima semana, no queda de otra que asegurar lo muy interesante se vislumbra el compromiso versus Mayabeque en términos de puja por cruzar ese límite.

Vaya trabajo el de Alexander Vargas

En el estadio 5 de Septiembre el desafío transcurrió por cauces tranquilos durante las primeras cuatro entradas. Los abridores Alexander Vargas y Jenier Álvarez Camejo colgaron igual número de ceros para sus respectivas causas, hasta que en la alta de la quinta se rompió el celofán.

En ese episodio Pinar tomó el mando por la mínima, lance en el que los visitantes combinaron boleto, biangular de Raúl González y fly de sacrificio. Sin embargo, el registro fue de inmediato respondido por los locales con cañonazo de Leodanys Sarduy, sacrihit de Acevedo y cohete remolcador de Mateo.

Así las cosas, mientras el debutante cienfueguero de 22 años se recomponía, ponchaba a cinco y limitaba el gasto veguero a seis indiscutibles durante toda la ruta, los paquidermos aumentaban su renta con sendos racimos en los capítulos seis y siete y coronaban la guinda del pastel con la novena anotación en el octavo acto.

Vargas Román redujo a 2.20 su promedio de limpias en el campeonato y a 1.29 el WHIP, ambos indicadores los mejores del staff. Este último registro es una medida sabermétrica del número de corredores en bases que ha permitido un lanzador por entrada lanzada.

Entretanto, el marcado con el número 15 en su chamarra recibió el concurso, madero en mano, de Yordan Artiles, el más destacado de la tarde con foja de sencillo, triple y tres remolques en cuatro turnos. El mundialista juvenil fue secundado por Richel López (4VB-2H-1CI), Jorge Zúñiga (4-1-1D-2CI) y Leodanys Sarduy (2-2-1H-1D-1CI).

Mañana será día de descanso general, y los Elefantes aprovecharán para definir estrategias de cara a venideros compromisos. Sábado y domingo volverán las acciones, entonces con ellos en roles de visitadores.

Otros resultados

Los Cocodrilos de Matanzas noquearon hoy 11×1 a los Cazadores de Artemisa y los alejaron a dos juegos y medio de la cima de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

En la jornada, donde las inclemencias del tiempo impidieron la realización de dos partidos, las Avispas de Santiago de Cuba triunfaron sobre Camagüey y se abrazaron en la segunda plaza del torneo con los artemiseños.

Leopardos de Villa Clara y Alazanes de Granma dividieron honores en su doble cartelera en el Sandino, mientras los Indios de Guantánamo dispusieron 6×4 de los Tigres de Ciego de Ávila.

Las Tunas y Holguín sellaron por lluvia cuando los Cachorros ganaban 1×0 en el cuarto episodio y el duelo Industriales-Sancti Spíritus no pudo siquiera comenzar.