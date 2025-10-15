La Pelota ⚾️ Elefantes a media raya de la zona de confort

Islay consumó su segundo triunfo de la temporada. /Foto: Alcides Portal

Derecho Pavel Hernández, de Industriales, tira el segundo 0-0 de esta 64 Serie Nacional

De sorpresa en sorpresa. Los Elefantes de Cienfuegos se acercaron a medio juego de la zona de confort, al derrotar esta tarde 4×2 a los Huracanes de Mayabeque en el primer duelo de esta subserie, tercera que de forma consecutiva juegan los locales en su estadio 5 de Septiembre, de nuevo colmado de una entusiasta y numerosa afición.

Con tres desafíos totales menos que sus rivales de turno, los paquidermos bajo la guía del mentor Yoandri Moya tienen por vez primera en la serie balance positivo general, ahora con catorce ganados y trece perdidos, a seis completos del líder Matanzas, pero a apenas media fracción de los mayabequenses (16-14-5,5), ocupantes del octavo puesto en el apartado de los que tendrían un boleto a play offs si ahora mismo acabara la clasificatoria.

Pero queda trecho aún. Ha comenzado hoy esta semana beisbolera que marca las séptimas subseries particulares y acercará el calendario regular a su primera mitad.

Para apoyar el trabajo del zurdo Islay Sotolongo (2-1), quien solo permitió una anotación en siete capítulos y un tercio, con cuatro liquidados por la vía del ponche, los verdinegros, liderados por Richel López y Léster Trujillo, ambos de 3-2 con un remolque, desataron ofensiva de doce imparables frente a los tiradores visitantes, ocho de ellos ante el abridor José Ignacio Bermúdez, sentenciado a perder desde el segundo acto, cuando le fabricaron racimo definitorio de tres anotaciones.

En la octava, ya con un out y tras regalar boleto, Islay le entregó la bola al diestro Kevin Hernández, quien dominó a William González en arrastrado al campo corto en apariencias bueno para dos, pero Mateo parpadeó y aunque forzó a Gamboa en la intermedia, el paracortos de Mayabeque quedó con vida en la inicial.

Sencillos de Dennis Laza y Alexander Pozo, combinados con una pifia del patrullero central Félix Rodríguez le abrieron las puertas a las dos del descuento de los Huracanes, a cuya tanda de arriba retiró de 1-2-3 en la novena entrada, sumados par de estrucados, el líder de victorias de la Serie 64, que ahora comparte méritos con el derecho matancero Silvio Iturralde.

Pavel Hernández firma otro «Cero Jits» e Industriales escala

El diestro Pavel Hernández firmó hoy el segundo juego sin hits ni anotaciones en su carrera y los Industriales de La Habana escalaron al tercer lugar en la tabla.

Los capitalinos sacaron fuera de combate a los Cazadores de Artemisa con pizarra final de 12×0 para darles alcance en la tabla de posiciones, en una jornada donde cayeron los dos equipos ubicados en la cima del ordenamiento general.

Hernández, que en la temporada pasada también se anotó un «Cero jits», lanzó las siete entradas que duró el partido y estuvo a punto de propinar un juego perfecto, pero regaló un boleto en el último capítulo.

En ese trayecto recetó siete ponches para llegar a 53 en el campeonato, reafirmarse como líder y conseguir su cuarto éxito de la contienda.

En el «José Antonio Huelga», de Sancti Spíritus, los Gallos dejaron tendidos 5×4 a los líderes Cocodrilos de Matanzas, gracias a un jonrón de Daniel Fernández en el noveno y a otro de Lázaro Fernández en el primero con dos a bordo.

Los Leñadores de Las Tunas sacaron sus hachas en el «Guillermón Moncada» y derrotaron 13×7 a las Avispas de Santiago de Cuba para mantenerse cerca del trono que han ocupado en los dos últimos años.

En el Calixto García los Toros de Camagüey vencieron 10×2 a los Cachorros de Holguín en el terreno, pero su victoria fue confiscada por utilizar un bateador impropio.

Los Toros conectaron 19 inatrapables en la causa perdida y Yasiel González ligó un jonrón por los de casa.

En otros resultados, los Piratas de La Isla vencieron 4×3 a unos Vegueros que siguen de capa caída, y los Alazanes de Granma 8×4 a los Indios de Guantánamo, con un bambinazo con ángulos congestionados de Leonardo Alarcón y otro de Yulieski Remón en solitario. Por los derrotados se llevó las cercas Robert Luis Delgado.

El partido entre Leopardos de Villa Clara y Tigres de Ciego de Ávila fue suspendido por las inclemencias del tiempo.