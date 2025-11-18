La Pelota ⚾️ || Elefantes al abordaje de los Piratas

Luis Alejandro Serpa Socarrás será el abridor de esta tarde.

Siete estadios beisboleros se animarán desde la 1:30 pm de este martes con el inicio de igual número de nuevos compromisos en esta 64 Serie Nacional de Béisbol, oportunidad en la que los inspirados Elefantes de Cienfuegos se lanzarán al abordaje de los Piratas de la Isla de la Juventud, allá en su cuartel general en Nueva Gerona.

Como mismo le sucede a los paquidermos en el Coloso de Bonneval, los filibusteros capitaneados por Maikel McCoy, con todo y figurar como ocupantes del último lugar en la tabla, son un hueso durísimo en su estadio Cristóbal Labra. Lo han demostrado a lo largo de toda la temporada al sumar allí, ante una siempre exigente afición, la mayoría de sus trece sonrisas.

Y frente a esa realidad, no queda otra alternativa que el extra de un Cienfuegos que, sin contar con una copiosa nómina de consagrados, ha hecho su parte y aparece ahora mismo en la quinta posición del ordenamiento general con el doble de triunfos que el local.

Mas no olvidar las viejas pero sabias sentencias de que nunca se ha de mostrar confianza ante enemigo en apariencias «pequeño». Importante que lo anote el abridor designado para este debut ultramarino, el recién incorporado derecho Luis Alejandro Serpa, quien ya suma tres juegos de relevo y aportó una victoria a la causa.

Los numeritos…

Las estadísticas, siempre frías, pero atendibles, anuncian un choque en apariencias desnivelado. La ofensiva verdinegra exhibe un average de .285, muy por encima del .258 de los Piratas; además, los dirigidos por Yoandri Moya suman 91 extrabases, contados 19 jonrones, mientras los pupilos de McCoy acumulan 72 y 16, respectivamente.

Desde la lomita, los Elefantes también sobrepasan a sus rivales con un promedio de limpias de 5.85 carreras por juegos de nueve entradas, inferior al 6.35 de los locales. En cuanto a ponches, el balance de ambos staff es bastante parejo: 215 por 209, pero mientras los lanzadores cienfuegueros, novenos, suman 210 boletos en la campaña, los isleños andan con el peor guarismo de la serie en ese apartado: 277.

En la defensa, renglón en el que ambos conjuntos tienen pendientes, los números marchan bastante nivelados: .966, la visita (55 errores en mil 640 lances) por .956 los de casa (78-1782), cuya combinación, sin embargo, resulta mucho más efectiva en la consumación de jugadas de doble matanza: 57 frente a 45.

Resto del programa y líderes

Los reflectores estarán al máximo de su enfoque sobre el «Victoria de Girón», sede del duelo más esperado de esta semana: Cocodrilos de Matanzas frente a Leones de Industriales. Se trata de un encuentro crucial entre acechantes de la cima que ocupan los Cachorros.

También están pactados para este martes los desafíos Las Tunas–Camagüey, en el «Cándido González»; Mayabeque–Pinar del Río, en el «Capitán San Luis»; Sancti Spíritus–Artemisa, en el «26 de Julio»; y Granma-Ciego de Ávila, desde hoy y hasta el jueves en el estadio 26 de Diciembre, de Campechuela, mientras sábado y domingo se juega en el «Mártires de Barbados».

Por último, Villa Clara enfrenta a Guantánamo en el «Nguyen Van Troi», en tanto no será hasta mañana que los líderes Cachorros inicien su subserie en el «Calixto García», ininterrumpida de miércoles a domingo frente a Avispas de Santiago de Cuba.

En cuanto a los líderes individuales, el santiaguero Yoel Yanqui domina el bateo con .466; el holguinero Yasiel González encabeza los jonrones con 16 y su compañero Lázaro Cedeño lidera las impulsadas con 56.

Desde el montículo, el granmense César García es el más eficaz con 1.77 PCL; el matancero Silvio Iturralde acumula siete victorias; el tunero Alberto Pablo Civil suma ocho salvamentos; y el capitalino Pavel Hernández marca la pauta en ponches con 61.

Cuba con boleto directo a Centroamericanos Santo Domingo 2026

Finalmente, comentarles que el Comité Ejecutivo de la Confederación Panamericana de Beisbol (Copabe), decidió otorgar cinco boletos directos para el torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, ello a partir de la valoración del ranking de la Confederación Mundial de Béisbol-Softbol.

Las selecciones nacionales que aseguraron pasajes por esa vía fueron las de México, Puerto Rico, Panamá, Cuba y Colombia.

También habrá un ticket disponible para el conjunto que resulte campeón en la venidera Copa del Caribe de Beisbol, a disputarse del 1 al 9 de diciembre, que dirimirán los elencos de Islas Vírgenes de Estados Unidos, Curazao, Saint Maarten, el anfitrión Bahamas y otro aún por confirmar perteneciente a una liga de República Dominicana.

Cuba no gana un cetro en estas justas regionales multideportivas desde la versión disputada en Veracruz 2014, bajo la dirección de Víctor Mesa.