La Pelota ⚾️ Elefantes blanquean a los Tigres con faena estrella de Islay

Fotos: Pedro Jesús Águila Nava

Los Elefantes de Cienfuegos blanquearon hoy a los Tigres de Ciego de Ávila 4×0 en el estadio José Ramón Cepero, con excelente faena monticular de su zurdo estrella, Islay Sotolongo, que llegó a cuatro triunfos en la temporada.

En tarde de gracia, el marcado con el número 74 en su chamarra lanzó una joyita desde el box de los verdinegros, de esas que ya no abundan en el béisbol cubano: trabajó ocho capítulos en los que limitó a siete espaciados indiscutibles el gasto ofensivo rival, ponchó a cuatro felinos y otorgó un boleto ya a la altura de la séptima entrada.

José Carlos Sarría relevó a Islay para el cierre, capítulo que liquidó el jovencito de las trenzas a paso chévere frente a los hombres del cuarto al sexto turnos. La derrota fue a la cuenta del abridor Osvaldo Cárdenas, al permitir una carrera en cinco entradas de actuación.

Puestos 6 y 7 «a tiro»

Con este resultado los paquidermos sumaron su triunfo número 24 en la actual 64 Serie Nacional de Béisbol, actuación que los mantiene firmes ocupando el octavo puesto en la llamada zona de privilegio, a cinco juegos y medio del vanguardista Cachorros de Holguín, pero a apenas medio de Cazadores y Gallos. Los primeros perdieron esta tarde a manos de Santiago de Cuba, y los espirituanos no jugaron por lluvia.

El mejor al bate por los vencedores resultó el jardinero Yosimar Quintana, autor de tres indiscutibles en cuatro comparecencias, pero la actuación de más brillo corrió a cuenta del paracortos Inasay Ramírez, de 4-2 y con el mérito de remolcar la primera en el segundo acto del choque, y en el noveno la de la tranquilidad, capítulo en el que Maikel Borrell disparó doblete y trajo otra para el plato, mientras José Manuel Oramas redondeaba el marcador con un sencillo al izquierdo.

Cachorros defienden puesto

En su feudo del «Calixto García», los Cachorros holguineros noquearon 15×5 a los Cocodrilos matanceros en siete entradas, triunfo con el que la jauría nororiental llegó a 30 en el torneo y aumentó a dos juegos su ventaja en la cima, al caer los Industriales de La Habana 3×9 ante los vigentes campeones Leñadores de Las Tunas.

De visita en el estadio Tomás López Ríos, de Cifuentes, los Huracanes de Mayabeque quedaron al campo 4×8 ante los Leopardos de Villa Clara y vieron como se quebraba su racha ganadora de seis partidos. De la dejada se encargó Yoasnier Pérez, autor de un grand slam a la llamada hora de recoger los bates.

En su cuartel general, el estadio 26 Julio, los Cazadores de Artemisa cayeron ante las Avispas santiagueras con pizarra final de 9×4, y en el «Capitán San Luis», los Vegueros lograron su tercer éxito en línea ante los Indios guantanameros, al doblegarlos 10×2, para continuar su pelea por un cupo a la postemporada.

Por último, en el «Cristóbal Labra», los Piratas de la Isla de la Juventud dispusieron por segundo día consecutivo de los Alazanes de Granma, en esta ocasión con marcador de 5×2. El partido entre los Gallos de Sancti Spíritus y los Toros de Camagüey, pactado para el «Cándido González», fue suspendido por lluvia. Mañana será día de descanso. (Añadido de la ACN)