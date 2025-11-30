La Pelota ⚾️ Elefantes caen en Abreus y pierden primera subserie en casa

Randy Cueto ponchó a once cienfuegueros. Hoy se hizo con su cuarto triunfo de la temporada.

De la mano del abridor derecho Randy Cueto, autor de una joya de pitcheo, los Leopardos de Villa Clara le asestaron esta tarde blanqueada de cuatro anotaciones por cero a los Elefantes de Cienfuegos en el estadio Lázaro Santos, del municipio de Abreus.

Asistimos de esta manera a la tercera derrota de los verdinegros en este compromiso bilateral, que ceden su primera subserie jugando en casa.

El duelo

Como habíamos vaticinado al anunciar el reinicio este sábado del pareo, el cara a cara entre Cueto y el también derecho Alexander Vargas resultó en un cerrado duelo durante siete entradas. Pero el diestro felino se presentó inmenso frente a un Ciclón de Yaguaramas que no pudo soplar hoy como acostumbra a hacerlo y sumó su tercer descalabro frente a cuatro triunfos.

Hasta el quinto episodio Vargas había aceptado apenas cuatro indiscutibles y sólo un hombre le había ganado la inicial por cuatro malas. Pero en la sexta se enredó y pagó caro cada uno de los tres boletos que regaló en ese acto, incluido el intencional a Yoasnier «El Cúcuru» Pérez antes que Cristian Pérez le negociara el libre tránsito que por la vía del fuerce deshizo el hechizo del 0-0.

Un capítulo más tarde el descontrol volvió a jugarle una mala pasada al diestro abreuense marcado con el 15 en su espalda, que vio como los naranjas subían otra a la registradora por una defensa descoordinada.

Con la intención de mantener el marcador cerrado, el profe Moya envió al ruedo en la octava al también jovencito Luis Ángel Santana, pero «El Cúcuru» y Cristian Rodríguez lo saludaron con doblete y jonrón consecutivos, respectivamente, para sentenciar el partido con las dos del puntillazo.

Porque para ese entonces ya lanzaba las serpentinas el experimentado Alaín Sánchez, a la postre ganador de su primer punto punto por salvamento, tapón tras las siete soberbias entradas del camajuanense.

Para la rúbrica de su cuarto crédito por victoria, Randy Cueto limitó a cuatro imparables y tres bases todo el gasto de los paquidermos, entre quienes distribuyó con generosidad once ponches, por mi cuenta dos de ellos en momentos clave del encuentro.

Al término del choque, nuestro joven colaborador Fabián Morales entrevistó al derecho:

Así, por la vía de los strikes, también de un inexplicable out por regla tratando de tocar con Acevedo para adelantar a Richel y a Zúñiga sin outs, o por al menos par de relampagueantes jugadas de doble matanza, se le fueron una tras otra las oportunidades a los cienfuegueros, que en total dejaron a ocho hombres en circulación, a la espera de un batazo.

Hora de tirar del freno

Ahora con 31 éxitos y 24 fracasos, balance idéntico al de los Cazadores, los Elefantes comparten con los de Artemisa la cota 6-7 del ordenamiento general, sólo un juego por delante de los Gallos espirituanos, autores hoy de otra zancadilla, la tercera, a los Cachorros de Holguín.

Ese resultado en el «Huelga», sumado al nocao de 14×4 de los Cocodrilos a los Toros camagüeyanos en ocho entradas, propició el asalto de los yumurinos a la cima de la tabla, posición de la que Industriales quedó distante medio juego al ganarle su cuarto desafío en línea a las Avispas de Santiago de Cuba.