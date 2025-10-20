La Pelota ⚾️ Elefantes, de 4-4 jugando en casa (+📹)

Ojalá se siga repitiendo muchas veces esta imagen. /Foto: Captura de video

Poco les importó a los Elefantes que Yadián Martínez viniera de recetarle un juego de no hit-no run a los Piratas de la Isla de la Juventud. Hoy lo hicieron morder el polvo de la pradera con pizarra de seis anotaciones por tres, y Cienfuegos completó faena perfecta jugando en casa.

Las cuatro subseries calendariadas hasta este minuto en el estadio 5 de Septiembre fueron a la cuenta de los verdinegros, contadas las de Sancti Spíritus (3-2), Santiago de Cuba (4-1), Pinar del Río (3-0) y esta concluida hoy frente a Mayabeque (3-2).

Ante otra muy buena concurrencia al Coloso de Bonneval, los paquidermos, obligados al todo o nada entre sábado y domingo, lograron su segundo éxito en línea para llevarse el compromiso ante los Huracanes, hoy con faena compartida entre el abridor y ganador del duelo Hermes González (2-0) y el relevista Yoelvis Leyva.

Recién convaleciente de una virosis, Hermes David consiguió tirar unos muy buenos cinco primeros actos, en los que aceptó apenas par de indiscutibles, contado cuadrangular de Frank Alfonso, recetó siete ponches, regaló un boleto y otro hombre le ingresó a la circulación por la vía dolorosa. En su rescate subió al box el también diestro Leyva, a quien su trabajo en cuatro completas le dio aval para su segundo punto por juego salvado.

Abriendo la segunda entrada los de casa subieron la primera raya a la registradora ante los envíos del por estos días mediático Yadián Martínez. Pedruco González se le instaló en la inicial con rodado de cañonazo por el centro del terreno, y desde allí anotaba con doblete remolcador del mundialista sub-18 Yordan Artiles.

El del jovencito crucense sería el primero de los seis biangulares de los Elefantes, como parte de la cosecha de 15 indiscutibles en esta jornada dominical.

Entre los más productivos, el inicialista y cuarto palo sureño José Manuel Oramas, de 4-2 con una conexión de dos bases, tres fletes para la goma y una anotada; Pedro González, de 5-4, una empujada y dos pisadas al plato; y Félix Rodríguez, que disparó par de tubeyes en cuatro comparecencias al cajón.

Por los derrotados Frank Alfonso despachó bambinazo con un compañero a bordo que empató el juego a dos a la salida del cuarto, aunque par de capítulos más tarde los Elefantes volvieron a tomar el mando, ya para no perderlo más. En esa oportunidad fue un doble de Léster Trujillo el que volvió a remolcar desde la inicial al pimentoso designado cienfueguero.

Ya en el noveno los cienfuegueros redondearon el marcador con un lapidario racimo de tres, que además de asegurarles la subserie los colocó a solo media rayita de la zona de clasificación.

Después de estas tres semanas consecutivas jugando en casa propia, los comandados por el mentor debutante Yoandri Moya vuelven a salir a la carretera, ahora en dirección este para jugar en el corral de los Toros de Camagüey, donde tratarán de revertir la otra cara de la moneda: ganar un compromiso completo como visita.

Los vacunos de la llanura regresan a sus predios con la testa baja y el rabo entre las patas, y no es para menos, acaban de ser cepillados por unos Cachorros holguineros que han ganado ocho de los diez últimos desafíos, siete de ellos en línea.

Pero no por ello dejan de ser los camagüeyanos un equipo a respetar, con todo y que durante cuatro de los cinco desafíos frente a los Elefantes no podrán contar con los servicios de Yordanis Samón y Eglis Eugellés, suspendidos durante cinco partidos de acuerdo con una nota divulgada por la Federación Cubana de Béisbol.

En el cierre, les propongo la entrevista de nuestro joven colaborador Fabián Morales, hoy al mánager de los Elefantes: