Presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana la segunda vuelta

Los bolivianos acudieron a una segunda vuelta este domingo por primera vez en la historia del país

Los primeros resultados de la votación en segunda vuelta de las presidenciales de Bolivia dan por ganador a Rodrigo Paz Pereira, quien lidera con el 54,61 % de los votos tras el recuento del 97,86 % de los sufragios, según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El candidato de la Alianza Libre (AL), Jorge ‘Tuto’ Quiroga, quedó por detrás de su rival, con un 45,39 % de los votos. En un anuncio de último minuto, el político anunció su reconocimiento de los resultados de la jornada y que ya ha transmitido sus felicitaciones a su rival.

Candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Paz Pereira proviene de una familia de estirpe política. Es hijo del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993) y, además, sobrino nieto de Víctor Paz Estenssoro, quien fue cuatro veces mandatario del país suramericano en distintos períodos (1952-1956, 1960-1964, de agosto a noviembre de 1964 y 1985-1989).

Nació en España debido al exilio de su familia. Es un economista con una maestría en Gestión Política en EE.UU., que inició su carrera política en Bolivia en 2002. Comenzó como diputado (2002-2010), luego fue concejal de Tarija (2010-2015); más tarde, fue electo alcalde de la misma ciudad, cargo en el que estuvo hasta 2020 y, desde entonces, se desempeña como senador.

Ascenso meteórico

Paz Pereira, de 58 años, ganó sorpresivamente en la primera vuelta del pasado 17 de agosto con el 32,06 % de los votos, mientras que Quiroga, de 65 años, obtuvo un 26,70 %.

Como en la primera vuelta ninguno de los candidatos obtuvo más del 50 % de los votos válidos o un mínimo del 40 %, con una diferencia de al menos 10 % con relación a la segunda candidatura más votada, de acuerdo con lo que establece la Constitución para definir a un ganador en primera instancia, Bolivia pasó a celebrar una segunda vuelta por primera vez en su historia.

El nuevo gobierno pondrá fin a casi dos décadas del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) al frente del país, gobernado hasta ahora por los mandatarios Evo Morales y Luis Arce. El nuevo presidente asumirá el cargo el 8 de noviembre.