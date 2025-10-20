Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Internacional

Presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana la segunda vuelta

PorActualidad RT

Oct 19, 2025 #Bolivia, #presidenciales, #Rodrigo Paz
Los bolivianos acudieron a una segunda vuelta este domingo por primera vez en la historia del país

Los primeros resultados de la votación en segunda vuelta de las presidenciales de Bolivia dan por ganador a Rodrigo Paz Pereira, quien lidera con el 54,61 % de los votos tras el recuento del 97,86 % de los sufragios, según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El candidato de la Alianza Libre (AL), Jorge ‘Tuto’ Quiroga, quedó por detrás de su rival, con un 45,39 % de los votos. En un anuncio de último minuto, el político anunció su reconocimiento de los resultados de la jornada y que ya ha transmitido sus felicitaciones a su rival.

Candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Paz Pereira proviene de una familia de estirpe política. Es hijo del expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993) y, además, sobrino nieto de Víctor Paz Estenssoro, quien fue cuatro veces mandatario del país suramericano en distintos períodos (1952-1956, 1960-1964, de agosto a noviembre de 1964 y 1985-1989).

Nació en España debido al exilio de su familia. Es un economista con una maestría en Gestión Política en EE.UU., que inició su carrera política en Bolivia en 2002. Comenzó como diputado (2002-2010), luego fue concejal de Tarija (2010-2015); más tarde, fue electo alcalde de la misma ciudad, cargo en el que estuvo hasta 2020 y, desde entonces, se desempeña como senador.

Ascenso meteórico

Paz Pereira, de 58 años, ganó sorpresivamente en la primera vuelta del pasado 17 de agosto con el 32,06 % de los votos, mientras que Quiroga, de 65 años, obtuvo un 26,70 %.

Como en la primera vuelta ninguno de los candidatos obtuvo más del 50 % de los votos válidos o un mínimo del 40 %, con una diferencia de al menos 10 % con relación a la segunda candidatura más votada, de acuerdo con lo que establece la Constitución para definir a un ganador en primera instancia, Bolivia pasó a celebrar una segunda vuelta por primera vez en su historia.

El nuevo gobierno pondrá fin a casi dos décadas del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) al frente del país, gobernado hasta ahora por los mandatarios Evo Morales y Luis Arce. El nuevo presidente asumirá el cargo el 8 de noviembre.

Por Actualidad RT

El canal internacional de noticias en español más visto en el mundo.

Entrada relacionada

Internacional

Robo del Louvre incluyó nueve joyas invaluables, una recuperada

Oct 19, 2025 Prensa Latina
Internacional Televisión

Canal RT cumple 20 años en el aire; Putin y Díaz-Canel envían felicitaciones

Oct 17, 2025 Redacción Perlavisión
Internacional

Imágenes tomadas con drones muestran magnitud de devastación en Gaza

Oct 11, 2025 Independent en Español

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión