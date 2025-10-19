Creado en 1991, el Movimiento Cultural Sur se establece como un espacio de autogestión cooperativa que sustenta expresiones artísticas multidisciplinares. La Universidad Carlos Rafael Rodríguez, a través de la Cátedra de África Nelson Mandela, efectuó el Panel Internacional “El Movimiento Cultural Sur: retos y expectativas, la cita, desarrollada en la sala del Departamento de Tecnología Educativa devino ambiente de intercambio virtual entre el auditórium y los ponentes.

Este evento se erige como terreno fértil para reflexionar sobre la cooperación antes los retos contemporáneos y beneficia el diálogo franco entre académicos, artistas y estudiantes en busca de herramientas de integración cultural. Al término del Taller, la Dr.C. Haydée Rodríguez Leyva, presidenta de la Cátedra de África, y coordinadora del Capítulo Colombia /Cienfuegos ofreció declaraciones en exclusiva para este portal web: «A partir de este encuentro que agrupa a los interesados, observamos la multiplicidad de direcciones en las que se puede participar como interventores directos, activistas interesados en formar parte de este movimiento identitario».

La convocatoria a los interesados de cualquier sector, que deseen formar parte del Movimiento Cultural Sur está hecha. Deben estar atentos, pues en el mes de noviembre se socializarán los contenidos por las redes sociales de la casa de altos estudios de nuestra provincia, a través del Departamento de Extensión Universitaria, para organizar y fortalecer en nuestro territorio una zona de intercambio de saberes y pluralidad cultural.