Robo del Louvre incluyó nueve joyas invaluables, una recuperada

ventana que, según el Ministerio del Interior francés, se utilizó en un robo en el museo del Louvre durante el cual se sustrajeron joyas. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El robo de esta mañana en el parisino museo del Louvre, el más famoso y visitado del mundo, consistió en nueve joyas de inestimable valor, una de ellas abandonada durante la fuga, señalaron este domingo autoridades.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, los ladrones rompieron dos vidrieras de alta seguridad en la Galería Apolo, que atesora piezas de la realeza y de los imperios napoleónicos.

La entidad precisó que la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, fue encontrada después del atraco y es objeto de un examen, con fuentes que aseguraron más temprano que el simbólico artículo elaborado con mil 354 diamantes y 56 esmeraldas sufrió algunos daños, aunque no se quebró como reflejaron varios reportes.

Por su parte, la procuradora de la República de París, Laure Beccuau, detalló las joyas robadas: un collar y pendientes de la colección de María Luisa de Austria, entregada en matrimonio a Napoleón Bonaparte; y un collar, pendientes y una tiara de las colecciones de las reinas María Amelia y Hortensia.

Completan la relación cuatro piezas de la colección de la emperatriz Eugenia: dos broches, uno de los cuales se decía que era un relicario, un lazo de ramillete y una tiara, abundó en declaraciones a la cadena BFM TV.

Beccuau informó que cuatro personas son buscadas activamente por el robo, que se ejecutó en menos de 10 minutos en torno a las 09:30, hora local.

Los ladrones utilizaron un vehículo con escalera para acceder a una de las ventanas del Louvre, la cual rompieron con la ayuda de pequeñas motosierras.

El modo de transporte empleado para perpetrar el crimen que consterna a Francia, por el valor patrimonial y económico de las joyas sustraídas, fueron escúteres.

La Fiscalía de París abrió una pesquisa por robo en banda organizada y asociación delictiva para cometer un crimen, investigaciones para las que son analizados videos procedentes de cámaras de seguridad del museo y de la Ciudad de la Luz.