La Pelota ⚾️ Elefantes dividen y vuelven a medio juego

Félix Rodríguez. Imagen ilustrativa. /Foto: Alcides Daviel Portal Alfonso

Elefantes de Cienfuegos y Toros de Camagüey dividieron honores hoy en la cartelera doble prevista este jueves en el estadio Cándido González, de la capital agramontina, un resultado que combinado con la derrota de los Huracanes les permitió volver a medio juego de la zona de clasificación.

A primera hora los locales remontaron dos veces para finalmente llevarse el triunfo 6×3 gracias a un trío de anotaciones en el capítulo seis frente a las ofertas del relevista José Carlos Sarría.

Subido en la lomita desde la entrada anterior, el derecho cienfueguero retiró la quinta de 1-2-3, recibió el apoyo de sus compañeros en la apertura del sexto con la carrera del empate a tres, pero enfrentado a seguidas a los hombres del seis al ocho en el line up, se metió literalmente en las patas de los Toros.

Abrió ese sexto inning con boleto a Yosbel Pérez, lance al que siguieron doblete impulsor de Yenier Montero, sencillo de Leonardo Casado y triple de Rafael de Jesús Álvarez que remolcó a dos agramontinos a la goma.

En el desafío los paquidermos abrieron fuego desde el mismo primer acto con jonrón en solitario de Félix Rodríguez, volvieron a irse delante por una en el tercero, pero en el cuarto le sacudieron tres indiscutibles al abridor Luis Ángel Santana, también muy mal defendido con dos errores que costaron carreras.

Edgar Suárez sacó cinco outs para ganar el desafío (2-0) y Sarría cargó con el revés (1-2).

Desquite y sin agravio

En el segundo juego los Elefantes al mando de Yoandri Moya tomaron desquite y vencieron 9×3, en un partido donde desbordaron la ofensiva.

Si en el primero se conformaron con apenas tres industibles, contado el cuadrangular de Félix, en el del cierre conectaron catorce, con destaque ofensivo para el inicialista y cuarto palo de los verdinegros, José Manuel Oramas, que compiló de 4-3 con un doble incluido (único extrabase cienfueguero) y par de remolques.

En causa perdida, Reinaldo Almanza pegó un cuadrangular ante los envíos de Alexander Vargas, que tiró completo. El derecho marcado con el No. 15 enfrentó a 28 bateadores, aceptó ocho hits, ponchó a tres y regaló un boleto, aval que le valió su tercer éxito de la campaña.

La división de honores de hoy le permitió a los paquidermos volver a situarse a medio juego de Mayabeque, último en zona de confort, que cayó cerrado (9×10) ante Holguín luego de la rebelión de los Cachorros en el último tercio del juego, en el que fabricaron ocho anotaciones sobre el pitcheo relevista de los Huracanes.