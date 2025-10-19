La Pelota ⚾️ Elefantes emparejan la subserie con Huracanes (+📹)

Foto: Yasmani Arrechea

Apoyados en una muy buena salida del derecho Alex Daniel Pérez, los Elefantes de Cienfuegos derrotaron esta tarde 5×3 a los Huracanes de Mayabeque y emparejaron a dos triunfos por bando el compromiso particular, resultado con el que vuelven a coquetear con la frontera de los ocho en zona de clasificación.

Los paquidermos, novenos en la tabla, suman ahora cuenta pareja de 15 triunfos y otros tantos fracasos, a seis completos del líder Matanzas, y dos por delante de su próximo rival, Toros de Camagüey, que ostentan la peor racha en este minuto exacto: cinco descalabros en línea.

La cronología

La manada rompió el celofán en la pizarra abriendo la cuarta entrada, y acto seguido sentenció el choque con racimo de cuatro anotaciones justo a mitad de encuentro. En el lance combinaron cohetes de Oramas y Artiles con dos boletos y par de errores defensivos de los mayabequenses.

En esa quinta entrada saltó del box el abridor de la visita, Luis Miguel Vázquez, a la postre perdedor de su tercer desafío de la temporada frente a otras tantes sonrisas. Geyler Gracial se encargó de cerrarle el grifo a los sedientos Elefantes al mando de Yoandri Moya, que, no obstante, ya habían hecho su tarea.

Mientras, en la trinchera contraria el diestro Alex Daniel Pérez se presentó en tarde de lujo, al punto de retirar el primer tercio a ritmo de 1-2-3 y permitir su primer indiscutible a la altura del cuarto episodio, cuando Alexander Pozo le soltó rodado al territorio del izquierdo, ya con dos outs en la registradora.

En resumen, el muchacho tiró seis entradas y un tercio sin otorgar transferencias, con un ponche, siete hits y tres carreras limpias permitidas, actuación válida para redondear su primer triunfo frente a cuatro fracasos en esta edición 64 del clásico beisbolero cubano.

Les propongo ver la entrevista que hoy le realizara nuestro joven colaborador Fabian Morales al ganador del encuentro, una vez finalizado el choque:

Laza fuera dos veces

A su salida en el séptimo, Alex dejó el rancho medio en llamas: hombres en primera y la intermedia con un solo out, pero el relevista Luis Ángel Santana consiguió retirar a Yonathan Santana en elevado para a seguidas ponchar a Dennis Laza.

Con esos dos hombres fuera hubiese bastado para darle el crédito del salvamento a Santana, que todavía en el cierre del noveno episodio, para más lustre a su primer punto por rescate, también con par de huracanes en circulación, aunque faltando apenas el out 27, volvió a enfrentar al peligrosísimo inicialista de Mayabeque, en cuyas muñecas cabía la posibilidad de quedar tendidos en la pradera.

Todavía con el susto del batazo de Kevin Gamboa sobre el que se gastó joyita de engarce el jardinero derecho Léster Trujillo, el marcado con el número 84 en la espalda encaró flemático al fornido Laza, al que trabajó con filigranas para finalmente, en conteo de dos bolas y un strike, dominarlo en elevado al central.

Este domingo, desde las 11:00 am, se disputará el quinto y decisivo choque, en tanto decidirá al ganador de la subserie. Para tamaña encomienda, Moya y Cordero se decantaron por dos de sus principales cartas: Hermes David González (1-0) frente a Yadian Martínez (4-2), mismo que mañana hará exactamente una semana dejó sin hits ni carreras a los Piratas de la Isla.