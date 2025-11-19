La Pelota ⚾️ Elefantes en racha remontan y marcan pautas

Tomada del perfil Swing al aire

Con un racimo letal de cinco carreras en la novena entrada, los Elefantes de Cienfuegos derrotaron esta tarde con marcador de 7×3 a los Piratas de la Isla en su propio feudo, el estadio Cristóbal Labra, de Nueva Gerona, y marcan pautas por su comportamiento general.

En este minuto exacto, los paquidermos al mando de Yoandri Moya son el único conjunto de los 16 participantes en esta 64 Serie Nacional de Béisbol que exhibe una racha positiva de cuatro ganados al hilo, y aparece además como el de mejor balance en los últimos diez juegos, con ocho victorias y apenas par de reveses.

De más está decir que tal palmarés les ha consolidado en el quinto puesto del ordenamiento general, ahora a sólo tres juegos de los líderes Cachorros de Holguín, sólo aventajados además por Leones, Leñadores y Cocodrilos, ocupantes de los puestos del segundo al cuarto, en ese orden.

En este de hoy, su debut ultramarino, continuaron su paso lento y aplastante y lo dejaron todo para la hora de recoger los bates, a la que llegaron con empate a dos en la pizarra, luego de remontar a cuentagotas por jonrón en solitario de José Manuel Oramas en la sexta, y una entrada más tarde con doblete de Yosimar Quintana, sencillo de Richel López y elevado de sacrificio de Jorge Zúñiga.

¡¡Qué cierres!!

Lista la escena, llegaron los Elefantes al noveno capítulo, en el que pisaron cinco veces la goma merced cuatro indiscutibles, contado doblete del mundialista Luis Vicente Mateo a casa llena, impulsor de tres de un tirón.

Sobre este particular, de la manera en que juegan los cierres de juego, he tomado del perfil en Facebook Los Elefantes de Cienfuegos esta atinada observación de uno de los integrantes del grupo:

«Elefantes de CIENFUEGOS es un equipo que se supera. Tiene esta joven manada una virtud que quizas ha faltado a otras versiones más poderosas de nuestro equipo en tiempos pasados y (es) que estos muchachos saben venir de abajo. El final de los juegos parece ser su mejor momento. No se amilanan ante la desventaja al final de los partidos. Se vuelven letales, peligrosos en los últimos innings del juego. Nervios de hierro han mostrado nuestros muchachos».

En un relevo largo de siete entradas, en las que ponchó a seis y aceptó una limpia ya en la última oportunidad de los filibusteros, José Carlos Sarría acumuló méritos para su segunda victoria, luego que el abridor Luis Alejandro Serpa no pudiera avanzar más allá de la segunda entrada.

Yadier Garay, el primero de los dos relevistas que empleó el alto mando pinero, cargó con su segundo revés de la campaña.

Para mañana se perfila la apertura del zurdo Islay Sotolongo.

Leones rugen cerca del trono

En la jornada, los Leones de Industriales derrotaron 5×1 a los Cocodrilos de Matanzas en su propio feudo del «Victoria de Girón» y escalaron al segundo lugar de la tabla.

La tropa felina aprovechó que el líder Holguín comenzará mañana su duelo particular con Santiago de Cuba y tras desplazar a los matanceros se colocó a solo media rayita del trono del torneo.

En el «Cándido González», de Camagüey, los Leñadores de Las Tunas también aprovecharon la jornada al vencer 6×3 a los Toros y acercarse a juego y medio del lugar de honor.

Los Cazadores de Artemisa escalaron al sexto escaño al derrotar 9×0 a los Gallos de Sancti Spíritus en el estadio 26 de Julio, en un partido que solo duró seis capítulos por el impacto de la lluvia.

El «Capitán San Luis» vivió un tremendo duelo de lanzadores, con la mejor parte para los locales Vegueros de Pinar del Río, que dejaron tendidos en la grama a los Huracanes de Mayabeque con marcador final de 1×0.

Por último, los Indios de Guantánamo, atrincherados en su cuartel Nguyen Van Troi, dispusieron 3×2 de los Leopardos de Villa Clara con jonrón de dos carreras de Rafael Casi.

Mañana miércoles comenzarán los duelos Holguín-Santiago de Cuba y Ciego de Ávila-Granma, este último con una doble cartelera. (Añadido con info de la ACN)