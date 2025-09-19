La Pelota ⚾️ Elefantes encontraron horma para las espuelas

Ganan los verdinegros su primera subserie en la temporada beisbolera

Un hit de oro del antesalista Eric Acevedo con las bases llenas a la salida del décimo episodio dejó al campo a los Gallos de Sancti Spíritus con marcador de nueve carreras por ocho, resultado con el que los Elefantes de Cienfuegos aseguraron su primera subserie en esta todavía muy joven edición 64 de la Serie Nacional de Béisbol.

Parafraseando el refranero, pareciera que los muchachos al mando del debutante Yoandri Moya encontraron horma para las espuelas, en tanto encajan su tercera derrota consecutiva a unos Gallos que llegaron aquí con balance de 7-3 y a los que no les ha ido nada bien en su primera incursión fuera de los predios del «Jose Antonio Huelga».

Los verdinegros volvieron a mostrar garra ante su afición, en un partido que remontaron tres veces, dos de ellas gracias al papel protagónico del hombre proa en la alineación de casa, autor de un jonrón de tres carreras en la parte baja del segundo inning para igualar el choque, y del puntillazo de oro a la hora buena después que los visitantes nivelaran en el noveno y tomaran en el mando un capítulo más tarde.

Las palmas en el desafío para el diestro Kevin Hernández, quien se hizo de su segundo triunfo en la actual temporada con un relevo de cinco completas desde la sexta entrada. La derrota, segunda en la campaña a la cuenta de Yankiel Mauri.

Este viernes es día de asueto en la serie.