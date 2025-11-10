La Pelota ⚾️ Elefantes ganan y entran a zona de confort

Foto: Alcides Portal

Con despiadada ofensiva de 16 imparables, siete de ellos extrabases, los Elefantes de Cienfuegos derrotaron esta tarde a los Indios de Guantánamo, un resultado que dejó en 4-1 el compromiso bilateral y les aseguró avanzar hasta el octavo puesto en la tabla general de esta Serie Nacional de Beisbol.

La entrada de los paquidermos al mando de Yoandri Moya a zona de clasificación se explica en que, pese a Santiago de Cuba ganarle su partido a los Gallos espirituanos, el triunfo les fue confiscado por utilizar un jugador impropio. Esa imprudencia le costó caer al noveno puesto, por detrás de los verdinegros que desde hacía ya buen tiempo acechaban pegaditos a la línea roja.

El relato

Los Indios salieron delante con una a la salida de la segunda entrada. Pelotazo del abridor Pablo Enrique Ruiz a Robert Luis, cañonazo de Andrés de la Cruz, sacri-hit y fly de sacrificio rompieron el encanto, diferencia que en la cuarta igualaron los locales, hoy como visita, aunque la tribu ripostó en ese propio cierre del cuarto acto.

Pero en la sexta, sustituido el abridor Fernando Sánchez (5.0 entradas), la manada «le entró» literalmente por los ojos a los relevistas. A Yudiel Guevara le pegaron tres indiscutibles en línea y luego golpeó a Félix Rodríguez. Se fue a las duchas sin sacar outs. Acto seguido Yosimar Quintana recibió con triple limpiador a Damian Bello, que no obstante sacó la entrada y avanzó hasta la séptima.

Amagó la tribu en el de la suerte con tres en la registradora del Coloso de Bonneval ante las ofertas de José Carlos Sarría, mas el recién ingresado a filas Luis Alejandro Serpa puso orden, y con un out hizo méritos para llevarse el crédito del choque, su primero en la campaña en su segunda escalada al box.

Enfriados los ánimos de los orientales, sobrevino la «masacre»: Once carreras en los dos últimos capítulos, en par de racimos de cinco y seis anotaciones.

Mucho Félix

Destaque madero en ristre del jardinero central Félix Rodríguez, con cuatro indiscutibles en cinco turnos, contados par de dobles, un triple, tres remolques y dos anotadas. También con tres fletes, Raúl Pérez (5-2) y Yosimar Quintana (3-1, un triple). En total los verdinegros dispararon cuatro biangulares y tres batazos de tres esquinas.

Efectivo relevo en el cierre de Kevin Hernández y el debutante Kiurle González, este último en su octava salida como apagafuegos y su primer salvamento en series nacionales.

Los Elefantes exhiben ahora récord parcial de 22 ganados y 19 perdidos, a cinco juegos y medio del líder Cachorros de Holguín y a la mitad de uno de los Cazadores de Artemisa, séptimos en el ordenamiento general.

La próxima semana, de nuevo en la carretera, los paquidermos se trasladan hasta el estadio José Ramón Cepero, de Ciego de Ávila, donde enfrentarán a los Tigres, décimos en la tabla y enrachados con seguidilla de cuatro triunfos.

Restantes resultados de este domingo

El vanguardista de la Serie, Cachorros de Holguín, venció hoy 10×3 a Cazadores de Artemisa y le ganó 4-1 el pareo bilateral.

De visita en el estadio 26 de Julio, el elenco nororiental contó con jonrones de Lázaro Cedeño –su onceno del torneo– y Yasiel González, quien logró su número 15 y se quedó como líder en ese departamento. Ambos impulsaron par de carreras en juego en el que Artemisa dejó a 11 corredores en circulación y cometió dos errores.

Cocodrilos de Matanzas se impuso 11×6 al monarca exponente Leñadores de Las Tunas, en su parque Victoria de Girón y los Leones de Industriales fabricaron decisivo racimo de cuatro carreras en el octavo acto para superar 6×1 a Toros de Camagüey en el Coloso del Cerro.

Ciego de Ávila pintó de blanco 6×0 a Isla de la Juventud, mientras quedaron suspendidos los cotejos Pinar del Río-Villa Clara y Mayabeque-Granma.