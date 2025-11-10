Olga Montes Barrios y sus Mujeres de café

Nacida en Artemisa en 1973, Olga Montes Barrios es narradora, guionista y escritora cubana con una sólida trayectoria en la literatura infantil, juvenil y para adultos, además de su incursión en el ámbito audiovisual.

Autora del libro Mujeres de café y guionista de la novela homónima para la televisión cubana, su obra será llevada próximamente a la televisión bajo la dirección de Ernesto Fiallo.

A propósito de esta novedad, el Portal de la Televisión cubana nos regala unos minutos con la autora, en un diálogo donde, por supuesto, no faltó una calientica y humeante taza de café, tan gustada por los nacidos en esta Isla.

¿Cómo se inicia su trayectoria en el mundo audiovisual?

«Comenzó con la escritura de guiones para cortometrajes de dibujos animados, y luego se expandió hacia los teleplays de la revista juvenil Una calle, mil caminos. También he adaptado varias de mis obras literarias al formato audiovisual. Por ejemplo, mi novela infantil Chimbe, Premio Abril 2015, se convirtió en una serie animada de quince capítulos, cuyo piloto obtuvo el Premio TAL (Televisión de América Latina) 2024 a Mejor Contenido de Animación.

¿Qué la motivó a involucrar su novela Mujeres de café en un proyecto televisivo?

«La novela televisiva siempre representó para mí una aspiración: un formato que admiraba por su capacidad para desarrollar personajes e hilos argumentales con mayor hondura.

«Mi interés en este proyecto nació de una convicción profunda. Al escribir el libro me sumergí en el universo de las mujeres rurales, en un entorno donde se cultiva el café, y representar sus conflictos se convirtió en un reto personal y artístico.

«La idea surgió de la necesidad de amplificar esas voces. La literatura llega a muchos, pero la televisión llega a todos. Quería que la dignidad de la mujer rural y la realidad de las personas transgénero en contextos tradicionales entraran en los hogares de todo el país.

«La novela teje historias individuales dentro de una narración colectiva donde el escenario —un caserío disperso entre montañas— se erige casi como un personaje más. Comprendí que esta historia necesitaba una audiencia más amplia. No fue solo una idea comercial, sino casi una obligación moral trasladar esas voces a la pantalla».

El libro ha sido descrito como un homenaje a la fuerza, el ingenio y la resistencia de las mujeres rurales. En el argumento, ¿qué representan los conflictos de las cuatro hermanas?

«Los conflictos de las cuatro hermanas protagonistas representan distintas facetas de la mujer cubana del campo: la tradición, la educación, la superación personal y la búsqueda de identidad.

«Mi propósito es construir un panorama profundamente humano, lleno de conflictos y emociones, que refleje la vida auténtica de una comunidad marcada por la tradición y la resiliencia».

El libro tuvo buena acogida entre los lectores. ¿Cree que sucederá lo mismo con la versión televisiva?

«El libro, que obtuvo el Premio Fundación de la Ciudad de Matanzas en 2023, ha tenido una excelente acogida, a pesar de una tirada inicial limitada. Esa respuesta positiva nos confirmó que el tema resulta atractivo y necesario, lo que nos da una base de público fiel y mucha confianza.

«No obstante, el libro y la telenovela son medios distintos, con públicos y ritmos de consumo diferentes. En televisión no solo competimos con las expectativas de los lectores, sino también con las de una audiencia mucho más amplia».

¿Cuál ha sido su mayor enfoque en la adaptación televisiva?

«Mi objetivo no fue realizar una transcripción literal, sino capturar la esencia de lo que conectó el libro con la gente: las emociones, los conflictos y la verdad de los personajes.

«Temas universales como el amor filial, la búsqueda de identidad, la sororidad y la resiliencia trascienden el escenario específico. Si logramos transmitir esa verdad humana, confío en que la telenovela conmoverá a la audiencia tanto como lo hizo el libro».

En los guiones literarios llevados a la televisión siempre hay adaptaciones, unas más profundas que otras. ¿En qué medida la puesta se distancia o se acerca al libro?

«Toda adaptación implica una traducción al lenguaje audiovisual. He sido muy respetuosa con la esencia de la obra original, pero la pantalla exige su propio ritmo y narrativa.

«La principal diferencia radica en la expansión del mundo rural. En el libro, el entorno es un escenario; en la telenovela, es un personaje activo. Para la versión televisiva creé nuevos personajes y subtramas que enriquecen la dinámica social de la comunidad, mostrando jerarquías, tensiones y luchas por la tierra.

«Esto proporciona un contexto más amplio al drama de las protagonistas. No se trata de una desviación, sino de una reinterpretación necesaria que acerca al público a la verdad central de la historia mediante las herramientas propias del medio televisivo».

Hábleme de la dinámica de preproducción establecida con Ernesto Fiallo.

«Tener a Ernesto Fiallo como director ha sido un acierto absoluto de la casa productora. Confío plenamente en su mirada cinematográfica, su experiencia profesional y su sensibilidad humana para conducir esta obra a buen puerto. Estoy convencida de que Fiallo y su equipo serán los arquitectos de la verosimilitud que esta historia merece».

¿Cuáles han sido los mayores retos de este proyecto, considerando que, aunque es graduada en la facultad Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual, aborda un tema poco frecuente en la televisión cubana?

«El mayor reto fue representar con autenticidad un mundo tan específico como el rural, evitando los clichés románticos y el sensacionalismo. El desafío más delicado consistió en narrar las historias de estas mujeres con honestidad y respeto, especialmente la de la protagonista transgénero, sin caer en caricaturas.

«Mi profesión me ha enseñado que toda historia, por singular que sea, debe hallar un punto de conexión emocional universal. No se trataba de que el público conociera una finca cafetalera, sino de que se identificara con los miedos, motivaciones, amores y esperanzas de los personajes.

«Mi labor fue ‘bajar’ el tema a un nivel humano con el que cualquiera pueda empatizar. Fue un ejercicio de escritura honesta, donde la investigación rigurosa complementó la motivación personal y las herramientas técnicas».

¿Qué ventajas tiene ser a la vez autora del libro y guionista de la telenovela?

«La mayor ventaja es la claridad y coherencia narrativa. Conozco profundamente la biografía, motivaciones y psicología de los personajes, lo que agiliza el proceso de escritura y otorga una consistencia interna invaluable. Actúo como garante de la historia original».

¿Y qué riesgos implica esa dualidad?

«El principal riesgo es el apego emocional, que puede dificultar la toma de decisiones pragmáticas para el ritmo televisivo, como modificar o eliminar escenas o personajes queridos.

«Otro peligro es caer en un discurso panfletario, especialmente cuando se abordan temas tan sensibles. También puede ocurrir que uno no esté abierto a las ideas frescas del equipo creativo.

«Para evitarlo, es fundamental cultivar un ego flexible: defender lo esencial de la historia con convicción, pero ser pragmática y colaborativa en lo accesorio. Esta dualidad exige una gran humildad creativa para entender que, aunque es “tu” historia, ahora forma parte de un esfuerzo colectivo».

Mujeres de café —aun en sus primeros pasos— promete conquistar la atención de los televidentes por su tema, su elenco y su dirección. Solo resta augurarle éxitos a este equipo de artistas y esperar la pronta llegada del proyecto a la pequeña pantalla, donde les aguarda un público amante de las buenas telenovelas, sobre todo aquellas que ponen en contexto la diversidad humana y sus múltiples conflictos. (✍️ María Regla Figueroa Evans)