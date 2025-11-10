Perlavisión

Será mañana el juicio oral contra ex ministro de Economía

Agencia Cubana de Noticias

Nov 10, 2025 #Alejandro Gil, #juicio oral

La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular informó hoy que fue señalado el acto de juicio oral de la causa en la que aparece como acusado Alejandro Miguel Gil Fernández para mañana 11 de noviembre de 2025, a las 9.30 de la mañana.

Conforme a lo establecido en los artículos 153 de la Constitución de la República de Cuba y el 477.1 de la Ley del Proceso Penal, por razones de Seguridad Nacional asistirán al juicio las partes y las personas autorizadas por el tribunal.

En cumplimiento del debido proceso, los abogados y el acusado han tenido acceso al expediente y a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, y entregaron las conclusiones de la Defensa.

