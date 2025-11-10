Perlavisión

El nombre de Juana, de Bellas Artes al Terry en una semana

PorFrancisco González Navarro

Monse Duany en 'El nombre de Juana'. Foto: Ramsés Valdés Hatman (Tribuna de La Habana)

Del estreno del unipersonal El nombre de Juana, el viernes y sábado anteriores en el teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, a su puesta en el Tomás Terry solo mediará una semana, pues el viernes 14 y el sábado 15 próximos (3:00 p.m.) la estelar actriz Monse Duany subirá a las tablas del coliseo cienfueguero la obra escrita y dirigida por Osvaldo Doimeadiós.

La comunidad creativa Nave Oficio de Isla, dirigida por Doimeadiós desde su creación en 2019, destacó que no se trata del acostumbrado biopic sobre celebridades, propio del cine, sino una manera de rendir tributo a la artista que fue Neris Amelia Martínez Salazar (Juana Bacallao, 1925-2024).

En su lugar la pieza propone indagar, y al propio tiempo teatralizar, sobre “esa verdad superpuesta en el desfile de anécdotas, personajes y situaciones rocambolescas que inundan su vida bajo el inmortal nombre artístico de Juana Bacallao”.

La puesta teatral supone además el regreso a Cienfuegos de la Duany, triunfadora en el apartado de actuación femenina en la segunda edición del Festival del Monologo Latinoamericano y Premio Terry.

En esa ocasión, año 2014, la actriz residente en Francia subió a las tablas del coliseo de San Carlos y San Luis la pieza Las lágrimas no hacen ruido al caer, del desaparecido dramaturgo cubano Alberto Pedro.

Las entradas, a un precio de 30 pesos moneda nacional, estarán a la venta en las taquillas del teatro desde el miércoles 12 en el horario de 10:00 am a 5:00 pm.

Licenciado en Educación. Periodista y Escritor. Fue corresponsal de Prensa Latina en Cienfuegos y jefe de la corresponsalía de esa agencia informativa en Nicaragua.

