Tráiler de biopic de Michael Jackson rompe record en su estreno

La biopic de Michael Jackson estrenó su primer adelanto, y como era de esperarse, no pasó desapercibido y alcanzó un gran record.

El Rey del Pop es una leyenda viviente, y la próxima película sobre su vida es una clara muestra de ello. Su sobrino, Jaafar Jackson será el encargado de llevar la historia de su tío a la pantalla en una de las producciones más esperadas de los últimos años. Y los números lo demuestran.

Según ha revelado el sitio WaveMetrix (vía ScreenRant), el trailer de Michael alcanzó las 116.2 millones de visualizaciones a nivel global durante las primeras 24 horas tras su estreno, lo que lo convierte en el adelanto más visto de la historia para una biopic o concierto musical. Esto la coloca por encima de Taylor Swift: The Eras Tour con 96.1 millones de visualizaciones, Bob Marley: One Love con 60,1 millones, Bohemian Rhapsody con 57,6 millones y la recientemente estrenada, A Complete Unknown con 47.2 millones de visualizaciones).

Como si esto fuera poco, el trailer logró convertirse en el más visto en la historia de Lionsgate, superando a las grandes franquicias del estudio: John Wick, Now You See Me y Los Juegos del Hambre. El adelanto consiguió acumular 30 millones de reproducciones a nivel global en sus primeras seis horas, superando por un 50% a John Wick: Capítulo 4.

(Con información de La Cosa Cine)