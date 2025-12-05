La Pelota ⚾️ Elefantes llegan a 34 victorias. Siguen sextos (+📹)

Los Elefantes de Cienfuegos redondearon este jueves en Campechuela su victoria número 34 de la actual campaña beisbolera, al disponer de los Alazanes de Granma con pizarra de seis anotaciones por cuatro en el tercer duelo del cotejo particular.

Pitcheo combinado del diestro y ganador Alex Daniel Pérez (5.0-9H-2CL-2K-1BB) y del rescatista zurdo Islay Sotolongo (4.0-5H-2CL-3K-2BB) fue el ingrediente clave de la fórmula hacia el triunfo, aderezada además con algunos cambios en la alineación y una ligera reanimación de los bates.

El máscara Richel López fue bajado como tercer bate, Oramas subió al sexto y se desempeñó en la antesala, mientras Pedro González defendió la inicial y ocupó el octavo turno, movimientos que rindieron dividendos en las dos vertientes del choque.

En cuanto a la ofensiva, esta tarde los verdinegros produjeron nueve imparables, contado un doblete de Zúñiga, que además sumó uno de los seis remolques de Cienfuegos para la goma, pero sigue faltando el batazo a la hora buena.

Una muestra de esta última afirmación fueron los diez quedados en bases. Y sirva para ilustrar la igualada de la cuarta entrada, cuando los cienfuegueros anotaron par de veces, pero ello merced sencillo de Mateo abriendo ese episodio y ¡cuatro boletos consecutivos! de los lanzadores granmenses.

Parecía un inning grande, mas un ponche a Yosimar y matanza doble sobre batazo de Pedruco nos dejaron con las ganas de disfrutar más carreras.

Hacer la salvedad con el hombre proa de la manada: Erick Acevedo rindió para 500 en cuatro turnos, con par de fletes para el plato y una anotada. La misma consideración para el quinto palo Félix Rodríguez, también de 4-2 y una empujada.

Resumen de algunas de las jugadas del choque

Por los derrotados, destaque del antesalista y segundo turno Osvaldo Abreu, de 4-3 contado cuadrangular casi que de saludo a Alex en el mismo primer capítulo y dos carreras facturadas, las mismas que las del designado Pedro Almeida, autor de tres cohetes, uno de ellos biangular, en cinco turnos.

Para el derecho cienfueguero fue su segundo crédito de la campaña frente a cinco resbalones, mientras el siniestro crucense rubricó su primer punto por rescate.

Pese al triunfo de esta tarde, los paquidermos continúan en la sexta posición de la tabla, habida cuenta el éxito también de los Huracanes de Mayabeque 8×1 sobre Indios de Guantánamo.

Los que nos siguen, Cazadores y Gallos, igualmente sonrieron en sus compromisos frente a Toros y Leñadores, por lo cual la diferencia en juegos sigue siendo la misma.

Mañana será día de descanso.