Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Béisbol Cienfuegos Video

La Pelota ⚾️ Elefantes obligados a ganar este fin de semana (+📹)

PorHéctor Castillo Toledo

Oct 18, 2025 #64 Serie Nacional de Béisbol, #Elefantes de Cienfuegos, #Huracanes de Mayabeque

Transcurre el segundo tercio de la campaña beisbolera, matizado por una enconada porfía entre varios equipos, empeñados unos en permanecer en zona de clasificación, otros por ingresar al selecto club de los ocho primeros.

Entre estos últimos figuran los Elefantes de Cienfuegos, obligados a ganar durante sábado y domingo en pos de asegurar la subserie frente a los Huracanes de Mayabeque, que mandan 2-1 el cotejo particular semanal.

Los nuestros jugarán hoy desde las 2:00 pm su cuarto partido, para el que ha sido anunciado como abridor por el alto mando, el derecho Alex Daniel Pérez.

Con un resumen de lo sucedido en los primeros tres partidos y las perspectivas de fin de semana, el reporte de Primitivo González.

Por Héctor Castillo Toledo

Entrada relacionada

Béisbol Cienfuegos Cuba

La Pelota ⚾️ || Huracanes ganan y se consolidan en puesto de clasificación

Oct 16, 2025 Héctor Castillo Toledo
Cienfuegos

Jornada de limpieza e higienización en barrio cienfueguero de Pueblo Griffo

Oct 16, 2025 Marcia Silva Llano
Cienfuegos Sociedad Video

📹 – Próxima a su cumpleaños Cátedra Universitaria del Adulto Mayor en Cienfuegos

Oct 16, 2025 Redacción Perlavisión

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión