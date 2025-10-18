La Pelota ⚾️ Elefantes obligados a ganar este fin de semana (+📹)

Transcurre el segundo tercio de la campaña beisbolera, matizado por una enconada porfía entre varios equipos, empeñados unos en permanecer en zona de clasificación, otros por ingresar al selecto club de los ocho primeros.

Entre estos últimos figuran los Elefantes de Cienfuegos, obligados a ganar durante sábado y domingo en pos de asegurar la subserie frente a los Huracanes de Mayabeque, que mandan 2-1 el cotejo particular semanal.

Los nuestros jugarán hoy desde las 2:00 pm su cuarto partido, para el que ha sido anunciado como abridor por el alto mando, el derecho Alex Daniel Pérez.

Con un resumen de lo sucedido en los primeros tres partidos y las perspectivas de fin de semana, el reporte de Primitivo González.