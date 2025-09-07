La Pelota ⚾️ – Elefantes pierden el primer duelo particular

Las Avispas hilvanaron su cuarto triunfo y Santiago sigue invicto. /Foto: Roberto Morejón (Jit)

Los Industriales de La Habana derrotaron este sábado a los Elefantes de Cienfuegos con pizarra final de 8×3 y aseguraron el primer duelo particular de la recién iniciada 64 Serie Nacional de Béisbol.

De anfitriones en el estadio Latinoamericano, los de la manada felina bajo el mando de Guillermo Carmona consiguieron su tercer éxito en cuatro presentaciones y tacharon en la pizarra, a falta de un desafío, al primer adversario en su camino a la postemporada.

Sin complejos ante un equipo que luce superior en el papel y jugando en terreno hostil, los paquidermos plantaron bandera desde temprano y lograron sacar del montículo al abridor Diosbel Nápoles.

Una carrera en el primer episodio empujada por elevado de sacrificio de Erisbel Arruebarena y dos más en el segundo gracias a un triple de Erick Acevedo, sirvieron para darles una ventaja momentánea a los sureños.

Los azules aprovecharon un error de sus rivales y el descontrol del derrotado Yadiel Loyola, quien regaló tres boletos (uno intencional), y con apenas un indiscutible anotaron par de veces en el tercer acto para cerrar el marcador.

Un trío de rayitas en la quinta marcaron los Leones para tomar el mando definitivo. Doble impulsador de Yasmani Tomás y un sencillo de su hermano Roque empuñando como emergente que empujó a un compañero para el plato, fueron clave en el motín.

El puntillazo llegó en el noveno apartado con un racimo de tres carreras. Ariel Sánchez empujó una con incogible y Tomás sumó su tercera del partido.

Misael Fonseca, una de las piezas importantes en el pasado torneo nacional sub 23, alcanzó su primer triunfo en Series Nacionales con un relevo de cuatro capítulos, donde abanicó a igual cantidad de bateadores y no aceptó anotaciones.

Fher Cejas colgó dos argollas en la pizarra dejando a cuatro contrarios con la carabina al hombro, Frank Herrera retiró a tres por la misma vía y Juan Xavier Peñalver sacó los últimos tres outs.

Mañana domingo en el mismo escenario, los azules jugarán el último partido de la serie ante los cienfuegueros para, luego de un descanso el lunes, recibir en su Coloso del Cerro a los siempre peligrosos Huracanes de Mayabeque.

Cienfuegos, por su parte, continuará otra semana fuera de casa, para disputar desde el martes 9 de septiembre la subserie versus Artemisa en el estadio 26 de Julio.

Otros resultados

De los restantes resultados de este sábado, lo más destacado la cuarta victoria consecutiva de las Avispas de Santiago de Cuba ante Piratas de Isla de la Juventud (10×9).

Matanzas venció doble a Tigres avileños con parciales de 6×0 y nocaut de 12×1. Holguín se deshizo 9×7 de Granma, juego en el que el slugger Alfredo Despaigne conectó dos cuadrangulares con tres remolques en causa perdida.

Sancti Spíritus se impuso 6×2 a Villa Clara y Camagüey apabulló 13×3 a Guantánamo, con feroz ofensiva de 19 imparables, incluido el tercer cuadrangular de Reynaldo Almanza.

Mayabeque y Artemisa sellaron el primer juego previsto y suspendieron el segundo, y el monarca exponente Las Tunas selló el suyo contra el subcampeón nacional Pinar del Río. (Resumen con notas de Boris L. Cabrera y ACN)