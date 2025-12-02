La Pelota ⚾️ || Elefantes por cambiar la historia en Campechuela

Con la misión de cambiar lo sucedido en esta 64 Serie Nacional de Béisbol cuando se juega en Campechuela, los Elefantes de Cienfuegos disputarán desde hoy su subserie íntegra en el estadio 26 de Diciembre, de esa localidad, frente a los anfitriones Alazanes de Granma.

¿Y por qué cambiar la historia?

Pues baste comentar que en ese parque los caballos al mando del profesor Marcos Fonseca han conseguido todos los compromisos disputados hasta esta fecha, con palmarés de nueve éxitos y tres fracasos para beneplácito de una entusiasta afición en este poblado costero a mitad de camino entre Manzanillo y Media Luna.

El cambio de la sede original en el «Mártires de Barbados» obedece a razones logísticas, ya que la capacidad del Hotel Sierra Maestra en Bayamo se encuentra cubierta con las brigadas de trabajadores del sector eléctrico que laboran en la recuperación de la infraestructura, gravemente afectada por el reciente paso del huracán Melissa.

Un zurdo y un derecho al box

En el intento por comenzar bien esta incursión frente al golfo de Guacanayabo, el alto mando de los paquidermos anunció la aparición esta tarde en el box de su siniestro Islay Sotolongo (5-3), el segundo de mejor balance de ganados y perdidos y tercero del staff por el promedio de limpias (3.47), un hombre que receta a razón de 4,76 ponches por cada nueve entradas.

Pero en el mismo propósito de empezar con pie derecho, el mentor Fonseca designó frente al nuestro al más ganador de sus tiradores, el derecho César García (6-1), un hombre con excelente 1.52 como promedio de limpias en esta, su doceava serie nacional.

No es para menos que ambos managers salten al ruedo con sus mejores cartas, interesados en ganar y ganar. A los verdinegros les va en ello su permanencia en el quinto puesto del ordenamiento general, mientras los de celeste y rojo pujan por hacer el grado a la postemporada, un propósito del que les separan los tres juegos y medio de diferencia con Artemisa, ocupantes del octavo escaño.

Sin dudas, una subserie que puede representar mucho en los empeños de ambos conjuntos, y aunque en la mira esté plantar bandera por cada juego en disputa, par de triunfos en tierra de caballos sería para los nuestros un resultado bastante encomiable.

De cualquier manera, el planteamiento del debutante mentor Yoandri Moya da título a esta entrega: los Elefantes han viajado a Campechuela empeñados en cambiar la historia allí.