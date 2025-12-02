Silvio José Milián Tovar: «El productor es la columna vertebral de un espectáculo»

Si alguna característica resalta en Silvio José Milián Tovar es su locuacidad. Y no confundir el término con palabrería, sino con la capacidad de relatar acontecimientos personales en los múltiples eventos que ha gestionado. Desde la responsabilidad que conlleva realizar las ideas de un director artístico hasta suplir las carencias de recursos materiales con iniciativa e imaginación.

¿Cómo llegas a la producción?

“Procedo laboralmente de las Fuerzas Armadas, al desmovilizarme comienzo a trabajar en la Unidad de Aseguramiento para la Cultura, como comprador distribuidor. Fui seleccionado para el primer curso de producción de espectáculos, impartido por Eduardo Valdés Rivero. Es un trabajo muy operativo, dista mucho de la teoría aprendida, hay que aprender sobre la marcha. Me gustó la actividad y continué la superación en talleres dirigidos por Pablo Roca y Roli Martínez.”

Resulta difícil realizar la producción de eventos tan disímiles: patrióticos, culturales, históricos. ¿Considera más importante el oficio o la imaginación?

“El productor es la columna vertebral de un espectáculo, todas las necesidades, previamente recogidas en el trabajo de mesa con el director de la representación, hay que salir a buscarlas. ¿Cómo? Con tus medios, de ahí la importancia de saber interactuar, de ser empático al negociar con un empresario, o un gerente. Convencerlo, involucrarlo en el proyecto.”

Ante el cuestionamiento sobre cuál sería el evento más difícil y cual más grato responde sin dilación:

Todos son difíciles, van apareciendo cosas sobre la marcha que requieren inventiva para solucionarlas. Recuerdo con mucho cariño el primer festival Cantándole al Sol. Pero, sin dudas en el 2004 el programa del Campeonato Mundial de Aquabike que acogió la provincia fue determinante en mi formación. Eramos 8 los productores a cargo, cada uno rendía cuenta por la especialidad a atender. Oficié como jefe de escena de mar y productor a la vez, todo ello montado en una lancha. Y grato y difícil a la vez fue la convocatoria al Festimar del 2023., añadió.

Insisto sobre las cualidades imprescindibles para ejercer la producción de actos, galas y presentaciones afines. Esta vez, sopesa la respuesta.

“Estoy en esto desde 1992. Debes tener criterio propio. Ello se sustenta con conocimientos elementales sobre apreciación de las artes: danza, teatrotodas las manifestaciones. Prepararse constantemente, buscar documentos, leer mucho. Dar mi aporte a la concepción y ejecución de actividades nacionales e internacionales ha sido edificante. Conocer personalidades como Alicia Alonso, David Torrens, Rafelito Lay; así como, autoridades gubernamentales que al terminar el espectáculo vienen y te felicitan es algo emocionante.

Termina la entrevista y estrecho su mano, agradecido. Marcho del Centro Provincial de Casa de Cultura con la convicción que Silvio José es un referente formativo, a tener en cuenta para aquellos que deseen adentrarse en el complejo mundo de la producción en Cienfuegos.