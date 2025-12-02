Las reglas de Rodo: entre la sitcom y el drama juvenil

(Escrito por: Jordanis Guzmán Rodríguez

Ha finalizado una de las series más arriesgadas y comprometidas (artísticamente) del año, en nuestra televisión; una serie además, que nace de la necesidad creativa de sus principales artífices—Amílcar Salatti y Magda Gonzáles Grau—de contar algo significativo, medular, sin que importara tanto la rentabilidad o potencial conexión con los públicos. Las reglas de Rodo podía salir muy bien o muy mal; todo dependía de cómo y con qué grado de honestidad se contara. Y es esa honestidad la que ha permitido que Las reglas… no pase desapercibida ni por los espectadores ni por la crítica.

Salatti toma todos los riesgos posibles en un guion sobre las diferencias, poniendo en el centro del relato a un joven neurodivergente y su particular percepción del mundo. Y por si no fuera poco, lo hace en clave de sitcom, un género televisivo mega explotado a nivel internacional, pero que en Cuba aún se le entra con tibieza y poco mimo.

No es fortuito el uso de la comedia para abordar el síndrome de Asperger dentro del espectro autista. Se deben mostrar desde la luz esas otras realidades a veces ocultas, estigmatizadas o poco comprendidas: entender que niños y jóvenes como Rodo forman parte activa de nuestra sociedad, es vital para incluirlos, no dejarlos desprotegidos y hacer coincidir sus mundos azules con este en el que vivimos los “normales”, que a veces es tan gris.

Por más raro que nos resulte, Rodo es, en toda regla, un personaje estándar de sitcom a la usanza más anglosajona del género. Tenemos un personaje con una vida recta, sin grandes giros, que ve alterado ese status quo con la entrada de otro personaje, en una función de contraparte dramatúrgica. Ahí comienza el viaje de nuestro héroe, su descubrimiento y cambio de percepción del mundo. Series como The Bing Bag Theory, o Malcom in the Midle, son claros ejemplos de los puntos de inflexión de un protagonista de sitcom.

Pero a esta apropiación criolla del género, Salatti incorpora otro elemento que particulariza la obra: el drama juvenil. Rodo no escapa de ser un adolescente de estos tiempos, con los mismos temores, dudas y despertares sexuales de cualquier chico de su edad. El guionista nos convida a ponernos en los zapatos de Rodo y entender las intermitencias de su corazón. El amor es para todos, una idea que Salatti desliza cuidadosamente en toda la obra. Sus personajes son seres en busca del amor, de la conexión emocional con el otro y consigo mismo.

Magda Gonzáles Grau interpreta el texto del guionista como solo ella sabe; desde la luminosidad, el optimismo y un regusto estético que evoca aquellas series noventeras producidas en nuestra televisión, en tiempos de menos recursos que los actuales, pero donde la creatividad y la ternura no escaseaban.

La renombrada realizadora entiende el poder de lo mínimo, lo íntimo y así construye una puesta en escena precisa, sin más artilugios que la necesaria conexión entre las especialidades y el elenco de actores. Las reglas de Rodo no es una serie que se caracterice por su espectacularidad visual, y tampoco lo necesita. Aquí hay una intención marcada de dejar desprovisto al actor de hojarascas, para que el vehículo principal entre la historia y el espectador sea él.

Sí es importante destacar el encomiable trabajo de los compositores Magda Rosa Galván y Juan Antonio Leyva en la construcción de la música original. Cada motivo melódico, canción o tema instrumental tejen junto al guion el mundo interior de Rodo, lo complejizan y hace que el espectador empatice rápidamente con lo que está viendo.

En las actuaciones sobresale la interpretación de Ignacio Hernández Casado como Rodo, nuestro protagonista. El joven actor hace un trabajo físico muy interesante, que a su vez le permite intelectualizar el rol e incorporarle -como maquinaria de relojería bien engranada- las emociones precisas, con una contención marcada y una pericia al evadir lo “evidente”, lo fácil. El histrión elige el camino más empedrado para darle vida a su criatura y sale airoso.

Yamira Díaz nuevamente se entrega a su personaje con la exquisitez de los grandes intérpretes. En su Sarah confluyen dos mundos muy interesantes: la comedia más sabrosa y el drama humano, concebido desde los dobleces, las imperfecciones.

Clarita García es la pata más débil de esta mesa de protagónicos. Se le siente menos familiarizada con la comedia y por momentos tiende a actuar el resultado de la escena. Sin embargo las escenas de mayor carga dramática las resuelve con mucha organicidad y verdad. Es Clarita García una actriz que da gusto ver, por su integralidad y su tino al elegir roles. Magaly es un personaje que debe crecer en la segunda temporada, tanto desde el guion como desde la interpretación. De muchas capas debe desprenderse la actriz para que Magaly evolucione dentro de la trama.

Con un final de temporada agridulce y pletórico de puertas abiertas, Las reglas de Rodo nos promete regresar para descubrir mucho más de este mundo azul y complejo de su protagonista. Mientras esa segunda temporada llega, nos queda repensar como sociedad la pertinencia de historias y espacios televisivos que muestren otras realidades desde la honestidad, la originalidad y el optimismo.