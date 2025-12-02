Jornada en saludo al triunfo de la Revolución incentiva acciones para mejorar servicios de la industria turística en Cienfuegos

Los trabajadores de la hotelería y el turismo en la provincia de Cienfuegos se suman también a la Jornada de Esfuerzo Decisivo en saludo al aniversario 67 del triunfo de la Revolución, iniciativa convocada aquí por el Partido Comunista de Cuba y el Gobierno.

Yuri Quevedo Pupo, delegado del Ministerio de Turismo (Mintur) en el centro sur de Cuba, informa que diseñaron cerca de 20 acciones desde que comenzó la jornada, entre las cuales destacan las inversiones para el empleo de fuentes renovables de energía.

«Está en fase de puesta en marcha estaciones de carga para autos eléctricos en los puntos de renta del Hotel La Unión y Aguada de Pasajeros, además de la adquisición de seis autos eléctricos que brindan servicio a nuestros clientes para la renta del turismo y el montaje de lámparas solares en instalaciones hoteleras para el alumbrado exterior», precisa.

Cumplieron con la reparación del Ranchón de la autopista en Aguada de Pasajeros y en todas las instalaciones trabajaron en su cambio de imagen, pintura de la fachada y limpieza en áreas exteriores, con reconocimiento para la sucursal de Emprestur y las agencias de viajes de Cubanacán y Havanatur Centro.

La reapertura de centros recreativos y mejoras en instalaciones de la sucursal hotelera de la sucursal Palmares figuran igualmente en el programa que ejecutan en medio de la temporada alta de arribo de visitantes extranjeros a la isla caribeña.

El delegado del Mintur añade que trabajan en la rehabilitación de las áreas de sombra y la pasarela del Parque Inflable en el Delfinario, en la recategorización del restaurante El Marinero, del Club Cienfuegos, en la rehabilitación de los baños y taquillas del restaurante El Nicho, la rehabilitación de la tienda para los clientes de vida a bordo en la Marina Marlin y la reapertura del Costa Sur.»

El sector del turismo en el territorio sureño se alista además para la reanudación a partir del 10 de diciembre de los vuelos de la aerolínea WestJet entre la Perla del Sur y Toronto. Actualmente la compañía canadiense mantiene la conexión entre Cienfuegos y Montreal.