Presidente de Cuba recuerda arribo del yate Granma

El presidente Miguel Díaz-Canel recordó este martes el arribo del yate Granma a las costas cubanas hace 69 años, un hito fundacional de la Revolución Cubana.

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario evocó que “con el amanecer, los expedicionarios del Granma llegaban y entraban a la Patria”, cumpliendo así la promesa del líder histórico Fidel Castro: “libres o mártires”.

Subrayó que el desembarco del 2 de diciembre de 1956 marcó la fundación del Ejército Rebelde y el reinicio de la lucha armada por la independencia definitiva de Cuba.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, también evocó la efeméride y envió “una felicitación a los miembros de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias, genuinos representantes del #PuebloUniformado, baluarte en la defensa de la Patria, la Revolución y el Socialismo”.

Asimismo, el primer ministro Manuel Marrero destacó en la red social que, ante los desafíos actuales, “el heroísmo y la profunda convicción de los expedicionarios del yate Granma continúan inspirando nuestra resistencia”, justo en el momento en que se conmemora esta efeméride histórica.

El 2 de diciembre de 1956 desembarcaron por playa Las Coloradas, actual provincia de Granma, 82 expedicionarios liderados por el Comandante en Jefe Fidel Castro, dispuestos a ser libres o mártires.

Esos jóvenes arribaron desde México y conformaron el núcleo del Ejército Rebelde que combatió a la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1959) en las montañas de la Sierra Maestra.

Luego del triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, la fusión de las fuerzas rebeldes con las milicias obreras, campesinas, estudiantiles y universitarias dio lugar a la creación de las FAR, organismo constituido en octubre de ese año como Ministerio y encabezado hasta 2008 por el General de Ejército Raúl Castro.

Las FAR están compuestas por los cuatro Cuerpos de Ejército: Occidental, Central, Oriental y Juvenil del Trabajo, y entre sus misiones destacan no solo la defensa de esta nación antillana, sino la contribución en varios países africanos a los procesos de liberación nacional y el fin del apartheid.